朱宗慶／來自期末的課堂回饋

朱宗慶 又到了學期結束的時候，照例，除了期末課堂報告，我會請修課的同學們提問並分享修課心得，以回饋與交流的方式，來結束一學期的課程。在教學上，無論是打擊樂還是藝術行政與管理的領域，與學生們對話，總會為我帶來一番省思和新的激盪，讓我得以更貼近時代的變化與脈動，也檢視自己所堅持的初心和價值，從而在「變與不變」的辯證中，推進向前的腳步。

教書多年，我觀察到不同世代、不同背景的學生，學習的出發點及接收資訊的管道不盡相同，因而，雖是相當熟悉的授課主題，每一回，我仍投入許多時間、心力備課，並依照學生的學習進度，調整授課的節奏。看到學生獲得啟發、充滿能量的樣子，總讓我覺得很有成就感；而我也從一開始不確定學生是否理解，到能夠觀察學生的當下反應，給予適切引導，再到藉由持續的提問，來與學生一起發現、討論問題，授課過程總是收穫滿滿。

就藝術工作實務的教學而言，許多學生期待能將理論與實務結合，因此，我總喜歡將案例加入教材融合討論，為此也需要隨時留意新知，大量閱讀和觀看各類展演作品，以及保持與專業社群的互動。透過教學活動，我再度感到工作與生活的充實與踏實。

此外，以實務操作或案例討論為主的課程，師生的互動品質尤為關鍵。在這類課堂上，我樂於將自己的歷練與所思、所感，作為啟動與學生對話的觸媒，而學生也時常給予我不同角度出發的反饋，創造出意想不到的精彩火花。這些有品質的對話和有意義的討論，都讓我的腦袋彷彿重新「充電」，激發許多靈感，想法不斷湧現。

其中，有不少學生不約而同地提到，當他們在面對學業上或工作上的難題時，常會去想：如果是朱老師，他會怎麼做？學生如此反思，令我覺得感動，我想，這或許是反映出，學生在課堂上除了吸收特定專業領域的知識，增長見聞、拓展視野外，更重要的，是學生能夠看見，那些橫跨不同領域的經驗和案例分享背後，實際上有著成堆成串的困難必須克服；而發現問題、解決問題的態度與能力，就是貫串所有實務和理論的核心價值，若延伸應用至不同的專業，定也可以發揮加值作用。

在我看來，學生能有這樣的體會與「換位思考」，是彌足珍貴的。因為時代變動愈來愈快速劇烈，過去的案例經驗不見得能夠複製，然而，若學生掌握住的是根本的道理、不變的精神，則我相信，就算面對的是不同的挑戰，這些課堂所學仍是能有所助益的。

「教學相長」始終有種吸引力，使我樂在其中。收到學生用心的課堂回饋，我心滿意足地結束這個學期，並且已迫不及待地期待新一學期的到來！（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）