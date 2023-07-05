王建煊／王老先生講故事之325：佔了茅坑不拉屎
有個貧窮國家公共廁所很少，因此有人專門去佔廁所，需要如廁的人，給錢他才讓出位子。這樣佔了茅坑不拉屎，每天也能獲得 一點小收入。
佔位不讓
佔了茅坑不拉屎，如果只要給點錢就願讓出位子，問題倒小，最怕的是，他怎麼樣都不肯讓位，而他在位子上又什麼事都不做，整個單位因而動彈不得，甚至連累國家社會的進步。
這位佔了茅坑的人若是位大老級人士時，大家都知道他佔了位 置卻不做事，但就是沒人敢將他趕走。直到有天上帝派人送他「音容宛在」的輓聯時，他才會離開那個位子。
不肯下台
若有官員大嘆公僕難為，忙於訴說苦水，事情是一件也做不出來，這種官員就是佔了茅坑不拉屎的人，應該趕緊要他下台，讓能解決問題的人來做。可是奇怪的是，很多人佔了茅坑拉不出屎，卻 一口咬定別人也拉不出，所以他不讓位。
因此要讓佔了茅坑不拉屎的人讓出位子，必須要有制度。例如 : 六十五歲必須退休，民選職位最多連二任等，都是辦法。但是仍有不少例外，使得仍然有一些佔了重要職位而不放棄的人存在。
佔了茅坑
現在從里長到總統都要民選，選民是民主政治的頭家，這些頭家必須夠英明，否則會選出一籠僅佔了茅坑不拉屎的人。有位惡名昭彰的立委，出了很多問題，我想這次選舉他一定完了，結果他仍然高票當選，他還告訴我這次他是五連任。
很多民選公職人員善於作秀，一年只拉一次尿，他卻包裝成天天都做了偉大事。有的民選公職人員是用嘴巴拉屎，整天開支票，說得響亮，結果一次也沒拉。他們都是佔了茅坑不拉屎的人。
每個位子都有每個位子的作用，倘若發現自己在那個位子上已 不能發揮作用，就應該讓出位子，讓更適合的人來做。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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