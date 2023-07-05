王建煊／王老先生講故事之324：齊人妻妾

古代有個齊國人，他與妻妾同住，他常對妻妾說今天有貴人要請他吃飯，但從未見過貴人來。

一天妾對妻說:「我要去跟蹤丈夫，看丈夫整天在外究竟做些什麼?」這才發現一路上根本沒人理他們的丈夫。丈夫是到墓地向人乞討祭墳用的酒肉，若一處吃不飽再換一處乞討，最後再裝得酒醉飯飽的樣子回家。

驕其妻妾

妾返家告知妻，兩人相擁哭泣說:「丈夫是我們的終身依靠，這樣的丈夫，我們還有什麼希望呢?」丈夫不知底細已被發現，回來仍一副洋洋得意的樣子。這個齊人的故事，讓我想起有些靠逢迎奉承，得到一官半職的人，在外卑躬屈膝的伺候主子，有時被罵得像龜孫子似的，但回到家裡就擺出一副官太爺的樣子，要太太為他倒茶，子女為他拿拖鞋，好不神氣。

無恥難見人

如果他的行為，被妻子及子女知道了，明白他不過是個沒格調的無恥弄臣，他們一定也會相擁而泣的說 :「這樣我們還有什麼希望呢?」

有些生意人，偷工減料，賺了大錢，將家裡佈置得富麗堂皇，在人前也一副大爺貴人的樣子。地震一來，別的房子不倒，他蓋的房子都倒了，壓死上百條人命。當子女們知道了，這上百條人命都是死在他父親偷工減料所建造的房屋時，不也會相擁而泣的說 :「我們還有什麼顏面見朋友呢?」

得意忘形

人常常會用些自欺欺人的行為，來滿足自己的面子，但是在心裡卻是痛苦的。我不相信像齊人妻妾故事裡的丈夫，心中是安逸好過的。同樣的道理，政府機關中逢迎奉承的弄臣及不肖官員們，其得意外表的骨子裡，亦難舒坦安詳的。

現在是民主時代，有志人士，理應正正當當為人，成為社會的中流砥柱，讓別人看到你就看到了希望。

（本文與台灣醒報同步刊登）