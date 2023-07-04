王建煊／王老先生講故事之323：前提成立嗎？

有一年政府恢復課徵證券交易所得稅，股票大跌不止，有什麼方法使股票不跌呢 ? 當時的財政部長說:「大家不賣，股票就不會跌。」這句話成為當時被調侃的名言。

前提不存在

大家都不賣就不會跌，當然沒錯，問題是這個「大家都不賣」的股市前提常常是不存在的，前提不存在，結論自然缺乏意義。就像有次一家雜誌，大幅報導某位名女人與有婦之夫上床的新聞，並附贈光碟片，引起社會的極大關注與譴責。

在眾多譴責聲音中，有人建議大家一起拒買拒看該雜誌及光碟。如果大家都拒買拒看，該雜誌的無恥行徑自然會受到制裁，且可以讓後來者知所警惕，確實是一好方法。但問題是「大家拒買拒看」的前提根本不成立，因為大家嘴裡滿口仁義道德的譴責，但心裡卻想著趕快弄一本或一片光碟來看個究竟。

人手一片

女主角脫光了身材如何 ? 男主角是誰 ? 他們究竟玩到了什麼程度 ? 一連串的為什麼，非但使「大家拒買拒看」的前提蕩然無存，且使其銷路大量增加。

報紙上說 : 該偷情的性愛光碟四處流通，連警察也瘋狂，爭相弄一片來看看。而且許多人以為警員因職務關係容易有此光碟片，紛紛向警察索取。許多立法委員助理更是漏夜燒錄該光碟片，沒幾天，立法院內幾乎人手一片。一位立委還交待助理幫忙燒個四、五十片，帶回選區犒賞他的樁腳。

大學校園裡也在流傳，有學生在網站上下載後傳閱或出售，校方雖一再重申違反校規，但流傳仍然盛行不誤。

人的內心常常是充滿污穢的，髒到令人難以想像，以致扭曲了我們應有的行為。道德規範的力量，在自由氾濫的今天更形單薄!

偷窺慾人皆有之

就以偷錄別人性愛光碟，隨雜誌附送這件事來說，嚴重侵犯隱私權。試想假如偷拍的光碟片是你與太太，或兒子與媳婦做愛的鏡頭，隨雜誌附贈，你願意嗎 ? 一定大聲說不可以 ! 那為什麼偷拍別人的就可以呢 ? 而且你還要去助長它呢 ? 想來人性是不是有些不可思議?

偷窺慾多數人皆有之，就像看到性感的異性，有性衝動一樣。但並不表示有性衝動，就能採取行動，否則人與禽獸又有何差異呢?

（本文與台灣醒報同步刊登）