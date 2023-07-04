王建煊／王老先生講故事之322：相鬥何時了?

到泰國旅遊，有時導遊會安排我們去看鬥雞。雞從主人手中一放，兩隻雞就互用嘴爪相咬相搏，頭部及胸部的毛都豎立起來，偶而雞會停下來片刻，主人及觀看的人，就會用各種催促的動作，要牠們繼續鬥。雞鬥的受傷累累，觀光客則既覺殘忍又覺興奮。

鬥雞與鬥牛

但泰國的鬥雞，比起西班牙的鬥牛就變成小玩意了。有次到西班牙觀光，節目之一是看鬥牛。導遊說因為時間不巧，只能看到小場的，雖然是小場的，仍然成千上萬的人在看、在呐喊。當牛追逐鬥牛士手中紅布時，一次次落空，到被一劍刺入時，有人大喊大叫，有人屏息著氣，不敢看又想看，有人心中不時洶湧著不道德的譴責，但卻認為不虛此行。

古時羅馬人，要奴隸互鬥，能殺死對方的，就能獲得自由，奴隸奮勇搏鬥，看的人興高彩烈，這是當時羅馬人的重要娛樂。

與生俱來的鬥性

動物中尤其是雄性，為了爭地盤、爭交配權、爭捕食權，都會打鬥。人為動物之一，當然也免不了這種與生俱來的鬥性。只是人類的鬥爭比一些動物要高明些，有武鬥還有文鬥，有明鬥也有暗鬥。

人類鬥爭的目的，不外乎是爭權奪利，但問題是權和利爭到手後又能怎樣呢 ? 成者為王，敗者為寇，那為王的以後又怎樣呢 ? 最後還是白骨一堆。

有位國王臨終的時候，流淚滿面的說:「我現在才知道，這些我冒著無數次生命危險，爭戰得來的財寶，原來我一件也帶不走。」

多存惻隱之心

我們不難想像，這位國王，在多次爭戰中，除了自身的危險外， 一定殺敵無數，自己的士兵也是死傷累累。目的不就是為了征服別人的土地及財富嗎 ? 這又有什麼意義呢?

人類的鬥爭固不能免，但總要導之於善，避免成為兇惡之源。要達此境界，人類還是要多存惻隱之心，唯有愛才能化解爭端，和平才能多於戰爭。若失去同情、博愛、民胞物與的高尚情操，人間怎會有太平?

（本文與台灣醒報同步刊登）