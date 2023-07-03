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劉維公／惡性政治勢力橫行

聯合報／ 劉維公

當代民主政治發展最令人擔憂的現象，是選民盲目非理性的反政治（anti-politics）心態與行為，讓世界各地不斷出現惡人政治（kakistocracy）政權。什麼是惡人政治？最糟糕的人擔任領袖、治理國家。

美國的川普、英國的強生、義大利的貝魯斯柯尼、俄羅斯的普亭、委內瑞拉的查維茲、菲律賓的杜特蒂、土耳其的厄多安、巴西的波索納洛、印度的莫迪…等，能夠列入惡人政治的案例名單實在太多。

什麼因素讓本身嚴重缺乏民主素養的人可以在選舉中獲勝？政治學家摩伊希斯．奈姆（Moisés Naím）在其著作《以民主之名的獨裁：民粹、兩極分化、後真相，戕害自由的二十一世紀權力遊戲》（The Revenge of Power: How Autocrats are Reinventing Politics for the 21st Century）給了一個明確的答案：惡性政治勢力的猖獗。

奈姆認為，民選獨裁者以及其支持者可說是政治的惡性腫瘤（malignancy），他們寄生在民主體制內，為追求其權力私慾，毫無忌憚地破壞民主體制的理念與常規，包括對立法機關的監督權、對新聞媒體守門員的角色、對法院系統的獨立性、對絕對行政權的箝制機制等方面進行存心不良的破壞，企圖打造一個有利於民主敵人棲身的惡性政治環境。

奈姆稱民選獨裁者為政治壟斷者。這些政治壟斷者為了對付競爭者，常常會「利用國家的力量—法官、警察、軍隊、媒體、官員和監管機構—為自己服務，而非為國家服務。他們的目標很簡單，就是操縱遊戲規則，並鞏固自己的權力。」

近日發生的新北市幼兒園餵藥事件，充分證明台灣跟其他民主國家一樣，同樣陷入惡性政治橫行的發展困境。執政的民進黨從過去台灣民主政治的協作者，如今已經變成令人生懼的政治壟斷者。

在《以民主之名的獨裁》書中，奈姆指出，製造民眾恐懼、困惑、以及懷疑（Fear, Uncertainty, and Doubt，簡稱ＦＵＤ）三大集體情緒，同時醜化與霸凌競爭對手，是政治壟斷者最常採用的權謀做法。

餵藥事件的假消息，包括民眾通報日期、醫療檢測標準、政府處置作為等，都是權謀者精心設計好的劇本，再加上淪為家臣的國家機器，例如ＮＣＣ、衛福部、檢調單位等的配合演出，讓台灣選民在ＦＵＤ情緒的蒙蔽下，甘心成為民選獨裁者的支持者。

這樣的惡性政治場景，近年來不斷發生在台灣的民主選舉。為了權勢，民進黨已經不知道如何進行一場公平的選舉。不曉得這是民進黨的悲哀？還是整個台灣社會的苦難？（作者為東吳大學社會學系副教授）

民進黨 東吳大學

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