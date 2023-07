劉維公／惡性政治勢力橫行

當代民主政治發展最令人擔憂的現象,是選民盲目非理性的反政治(anti-politics)心態與行為,讓世界各地不斷出現惡人政治(kakistocracy)政權。什麼是惡人政治?最糟糕的人擔任領袖、治理國家。

美國的川普、英國的強生、義大利的貝魯斯柯尼、俄羅斯的普亭、委內瑞拉的查維茲、菲律賓的杜特蒂、土耳其的厄多安、巴西的波索納洛、印度的莫迪…等,能夠列入惡人政治的案例名單實在太多。

什麼因素讓本身嚴重缺乏民主素養的人可以在選舉中獲勝?政治學家摩伊希斯.奈姆(Moisés Naím)在其著作《以民主之名的獨裁:民粹、兩極分化、後真相,戕害自由的二十一世紀權力遊戲》(The Revenge of Power: How Autocrats are Reinventing Politics for the 21st Century)給了一個明確的答案:惡性政治勢力的猖獗。

奈姆認為,民選獨裁者以及其支持者可說是政治的惡性腫瘤(malignancy),他們寄生在民主體制內,為追求其權力私慾,毫無忌憚地破壞民主體制的理念與常規,包括對立法機關的監督權、對新聞媒體守門員的角色、對法院系統的獨立性、對絕對行政權的箝制機制等方面進行存心不良的破壞,企圖打造一個有利於民主敵人棲身的惡性政治環境。

奈姆稱民選獨裁者為政治壟斷者。這些政治壟斷者為了對付競爭者,常常會「利用國家的力量—法官、警察、軍隊、媒體、官員和監管機構—為自己服務,而非為國家服務。他們的目標很簡單,就是操縱遊戲規則,並鞏固自己的權力。」

近日發生的新北市幼兒園餵藥事件,充分證明台灣跟其他民主國家一樣,同樣陷入惡性政治橫行的發展困境。執政的民進黨從過去台灣民主政治的協作者,如今已經變成令人生懼的政治壟斷者。

在《以民主之名的獨裁》書中,奈姆指出,製造民眾恐懼、困惑、以及懷疑(Fear, Uncertainty, and Doubt,簡稱FUD)三大集體情緒,同時醜化與霸凌競爭對手,是政治壟斷者最常採用的權謀做法。

餵藥事件的假消息,包括民眾通報日期、醫療檢測標準、政府處置作為等,都是權謀者精心設計好的劇本,再加上淪為家臣的國家機器,例如NCC、衛福部、檢調單位等的配合演出,讓台灣選民在FUD情緒的蒙蔽下,甘心成為民選獨裁者的支持者。

這樣的惡性政治場景,近年來不斷發生在台灣的民主選舉。為了權勢,民進黨已經不知道如何進行一場公平的選舉。不曉得這是民進黨的悲哀?還是整個台灣社會的苦難?(作者為東吳大學社會學系副教授)