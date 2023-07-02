李清志／住宅使用說明書

李清志 所有的商品都有說明書，教你商品的構造細節，以及如何使用，也會告訴你商品使用後的副作用，或是值得注意的事項；有的說明書還會告訴你，使用此商品對你的人生會有何影響，可能會改變你的命運或下半輩子等。

商品說明書非常重要，因為很多商品如果沒有說明書，光靠直覺常常無法直接啟動；有些商品如果不詳細閱讀說明書，可能還會招來殺身之禍。所以小至一瓶藥丸，大到汽車飛機，都會有說明書，有些說明書的確就像是一本厚厚的書，有的甚至有好幾本。

買房子是人生中的大事，而且房子可能會使用一輩子、甚至更久，而且房子的價錢是一般商品的幾千倍，但是通常買了房子卻沒有任何使用說明書？這真是令人納悶的事。

一般的住宅建案雖然沒有使用說明書，但是卻有印刷精美的介紹；這些介紹基本上都是不切實際的空泛想像，編織一套海市蜃樓般的空中城堡夢想，讓即將入住者以為只要住進這棟住宅大樓，從此就可以過著美夢般的幸福生活；但是卻隻字不提住宅周邊的歷史文化、社會涵構、生活機能等等，好像他們只是住在這棟建築裡，將來不會跟社區鄰里來往，也不會出門活動散步一樣。

《偏山之城－這裡山綠雨又清》這本書，就像是廣慈社宅的說明書，對於想入住這裡的人，說明書裡鉅細靡遺地介紹了附近的地理環境、自然生態、歷史文化、生活機能及精神信仰等，甚至訪問曾經居住過此地的專家學者們，可說是一本非常貼切又貼心的「住宅使用說明書」。

英倫才子艾倫狄波頓（Alain de Botton）在其著作《幸福的建築》裡提到：「我們不只是在物質層面需要一個家，在精神層面也需要一個家。」所以所謂的「幸福建築」，不只是一棟設計完美的建築物而已，而是需要符合住戶的生活與心理需求，入住者需要更多地去了解這棟建築，以及其周邊的社區環境與社會文化。

為一棟住宅大樓書寫「住宅使用說明書」可說是史無前例的事，吳慧貞主編的《偏山之城－這裡山綠雨又清》，成為第一本兼具學術又實用的住宅使用說明書，可以做為將來建商參考；期待讓「住宅使用說明書」成為賣房子必備的配套。（作者為實踐大學建築設計系副教授）