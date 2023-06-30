王建煊／王老先生講故事之321：鼓勵勝於代勞

有位小姐在家驕生慣養，從未下過廚房，當然也不會做菜，因 為一切都由能幹的母親包辦了。

讚美的改變

結婚後，成為人家的太太，必須下廚房，但是又遇到一位能幹的先生，燒得一手好菜，該下廚的太太又可躲在一旁，只要欣賞讚美一番就可以了。但是先生有了警覺，覺得這不是辦法，總不能一輩子都是自己下廚吧 ! 決心訓練妻子燒菜。

開始時太太非常不能適應，因為什麼都不會，先生叫她煮麵條，她問先生，麵條要不要先洗一下 ? 炒菜怕油煙，菜一下鍋，人就趕快跑開，還用報紙遮著臉，待油煙沒有了，才敢接近油鍋。

至於放多少醬油或鹽，菜炒到什麼程度叫做熟了，更是「莫宰樣」了。可是這為先生為了「長治久安」，發揮了無比的耐心，不管太太菜燒得多麼爛，他都不皺眉頭的說好吃，還不錯。

鼓勵老婆燒菜

在外面開會遇有蛋糕茶點時，他都拒吃，免得回家吃不下，太太會以為菜燒得不好。

在先生耐心讚美及鼓勵下，太太的菜燒得漸有成績。先生乃邀朋友來家小聚，由太太主廚，並與朋友打好招呼，務必找出各種說詞來讚美太太菜燒得好。

太太做菜手藝日有進步時，興趣就大增，除了看電視烹飪節目外，還買各種食譜回來照著做，太太終於成為一位廚房能手。先生也就卸下了廚房的重擔，這位先生應該是位有遠見的人。

炒菜煮飯多數時間好像都是太太的事，縱使在夫妻皆上班的家庭也是如此，其實這不合理，為什麼先生不能下廚房炒菜煮飯呢 ? 多數情況是，先生說他不是不做，是因為不會，有時即使先生想下廚，太太也會以先生笨手笨腳為理由加以拒絕，久之，炒菜煮飯的重擔就都落在太太身上了。

人人都有潛能

太太們為什麼不學學前面這位有遠見的先生，也訓練先生下廚呢 ? 世界上許多知名餐廳的大廚，不都是男人嗎 ?

其實人人都有各種潛能，只要有機會開發鍛鍊，做事自能由生疏而熟練，由粗劣而精巧，所以事事看不順眼便代勞，不如給人機會實習磨練，反而能讓自己輕鬆許多。

（本文與台灣醒報同步刊登）