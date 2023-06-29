王建煊／王老先生講故事之320：落人把柄

哥哥跟弟弟，拿著彈弓去打鳥，剛一出門，看見一隻麻雀停在自家的窗台上，弟弟對著鳥兒要打，哥哥還來不及阻止，弟弟彈弓上的小石頭已經彈了出去，砰的一聲玻璃打破了。哥哥動作很快立刻將彈弓放進口袋，並叫弟弟也將彈弓藏起來。還好媽媽不在家，沒人出來察看。

抓住弟弟小辮子

但這件事並未完了，因為弟弟有個小辮子被哥哥抓到了，哥哥經常藉此佔弟弟的便宜。輪到哥哥倒垃圾的時候，哥哥就叫弟弟去倒，弟弟不肯，哥哥就暗示性的說:「小鳥唷!小鳥唷!」弟弟沒辦法就去倒垃圾。輪到哥哥洗碗的時候，哥哥又叫弟弟洗，弟弟不肯，哥哥就么喝著:「小鳥唷!小鳥唷!」弟弟只好忍氣吞聲的去洗碗。因為有小辮子在哥哥手裡，又怪得了誰。

弟弟終於因為受不了而向媽媽自首，說明那天打破玻璃的是他，請媽媽原諒他，媽媽也原諒他，叫他以後要小心。後來哥哥再藉小鳥來要脅弟弟時，弟弟就不怕了。弟弟為什麼不怕了，因為弟弟已在媽媽面前悔改，媽媽已原諒他的過錯，哥哥手中的小辮子不見了。

補繳可免罰

我在經濟部服務時，有個做中小企業的朋友，跟我說他們公司的一個離職會計員，將公司的帳冊影印了一份帶走了，並威脅他要檢舉他逃漏稅，每次都藉機向他要錢，已經要了好幾次。他很苦惱問我該怎麼辦?

我說政府有誠實補報稅免罰的規定，只要將所逃漏的稅額加利息補繳了以後就可以免罰，他後來照辦了。那個離職的會計員再也拿他沒辦法了，因為他已經沒有小辮子在會計員手中了。

美國有位情治首長，在位很久，據說是因為許多政府大官或議員，都有緋聞或其他小辮子抓在他手中，因此沒人敢換他。

過平安喜樂的人生

人的一生所求何事，不外是平安喜樂，但是若是有小辮子抓在別人手裡，經常在別人的要脅下過日子，怎麼舒坦?最好的辦法是不要有小辮子，有了小辮子就要向人悔改請求原諒，或是向法律自首，接受應有的制裁，這樣雖然也有一時的痛苦，但總比有小辮子抓在別人手裡好得多。

（本文與台灣醒報同步刊登）