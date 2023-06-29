王正方／知己知彼並不難

某國立大學政治系的同學訪談我，想知道早年的「保釣運動」。這個年頭在台灣，還有年輕朋友對「保釣」有興趣？義不容辭，咱們敞開來聊吧！說到周恩來總理會見保釣訪問團等，發覺訪問者有些惶惑，我問：「你知道周恩來是誰吧！」「喔，等下我上網去查。」

長年來實施的「去中國化」成績斐然，中國史早就已經納入東亞史的一部分，中國近代史更加微不足道，不可以責怪無辜的年輕人。

有人說政黨輪替之後，當局與海峽對岸隔絕仇視，嚴格管制新聞報導；任何人說點中國大陸的成就，「假新聞」、「統戰宣傳」等帽子就扣上來，再下去就問：「你還在使用台灣健保卡嗎？」不敢，乖乖閉上鳥嘴。

其實台灣的「一言堂」現象由來已久；兩蔣「反共抗俄」時代，封鎖中國大陸資訊，由「匪情研究」部門做負面報導：「黃河斷流，災情嚴重；文革武鬥，血流成河；共匪的腐爛潰敗就在今年…」。老百姓全然懵懂無知，年輕留學生到了國外，接觸西方媒體較如實的中國大陸報導，思想劇烈轉彎；再加上台灣當局在保衛領土上的卑躬屈膝、威脅恐嚇留學生等表現，保釣運動逐步轉向。

數十年如一日，處理兩岸關係的方式沒怎麼改，據說是通曉大陸的專家們，提出兩岸政策：「杜絕封鎖對岸的消息；視而不見、充耳不聞、強勢封口；去中國化、減少交流往來、仇視醜化對岸、死命抱住山姆大叔的腿。」

這些掌握數據、從網上得到知識的眾專家（他們是不是也屬於抄論文、搞性侵、吃案、官商勾結深厚、與黑道「勾勾纏」的族群？）有如運動評論員，說得頭頭是道，但叫他們下場打球，結果可以預見！百萬台商實戰經驗豐富，據傳他們不能參與政策制訂，因與大陸過從甚密，不愛台灣，有國安疑慮。

如此兩岸政策還說有民意基礎。七十多年來行愚民政策，將對岸的種種全面封鎖，執政者設計好了民調問卷選擇題，立時要受訪老百姓胡亂打勾，置入性行銷成功，踐踏民主莫過於此。

地緣關係永遠無法改變，日日面對崛起的中國大陸。兩岸關係千頭萬緒，變化莫測，也驚險重重。若關係破裂，戰火燃起，沒有勝負只有全面毀滅。美國某眾議員說：台海戰火啟動，美空軍應立即炸毀台積電。

全面備戰：當乖乖牌凱子，閉眼購買美國軍火，台灣成了美軍彈藥庫；兵役延長為一年、女性也當兵、發給每人一支ＡＫ四七，再加一根掃把？到了那個地步，還剩幾個人活下來？這不是大眾期盼的未來！

「知己知彼，百戰不殆」，古之明訓。揚棄傳統文化，厚顏無恥把持權位、騙學位、掩蓋性侵…，使今年第一季ＧＤＰ只有負三趴的那些人，決定我們的生死？想著就冷汗直冒！知己知彼不難，還給我們「知的權利」：撤除新聞封鎖，落實言論自由，提升民眾的認知，可能嗎？

據說ＮＨＫ曾做街頭採訪，問：「你願意為這個政府而死？」一位日本青年回答：「一個要人民為它去死的政府，還是早點讓它滅亡的好。」

（作者為電影導演）