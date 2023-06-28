王建煊／王老先生講故事之319：由由大飯店的由來

上海有間名叫「由由」的大飯店，為什麼取名由由呢?因為那個飯店的原址本來是塊農田，為許多農民所有。該地繁榮後，農民便將農地拿出來投資，建了間旅館。由於農民有田，田也就象徵著農民，農民成為飯店大老闆，農人出頭了，就如同田字出頭改為「由」字一樣，故取名由由大飯店。

有土斯有財

台灣地狹人稠，寸土寸金，不少有田的農人成了暴發戶，許多財團炒地皮，而家財萬貫，台灣百億以上的財主，太多與土地離不了關係。他們是出頭了，但是別人呢?有土斯有財，土地是生產資源，任何經濟生活無不與土地發生關聯，地價一高漲，百業成本皆隨之增加，人民生活費用就要為之提高，日子就過得辛苦了。

台灣人民多喜歡買房子，但是房價在地價狂飆時，幾乎是年年三級跳，買房子的人，有永遠付不完的分期付款，到頭來成為房子的奴隸，再也出不了頭了。

讓別人也出頭

土地開發利益至大，因此許多山坡地，在政商勾結下，開發成住宅區。但由於土地的地質並不適於建築房屋，加上水土保持方面的偷工減料，因此當颱風帶來豪雨，房子就會崩塌。汐止林肯大郡就是典型例子，結果商人賺飽了，小老百姓則遭殃了，一生的積蓄泡湯，只好望屋興嘆，當然就更談不上出人頭地了。

所以靠田地出頭的人，其實是把自己的財富建立在別人的辛苦上。你是出頭了，但別人還能出頭嗎?每個人都想有出頭天，但是我們的天不要壓住別人的天，讓大家都能出頭，那才是有抱負的作為與情操。至於世界上有許多人，犧牲自己，讓別人有機會出頭天，那更是偉人的境界了。

（本文與台灣醒報同步刊登）