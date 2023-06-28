翁曉玲／AI時代，新聞媒體的機會與挑戰

最近十年人工智能（ＡＩ）技術大躍進，已在多項行業領域上有了明顯突破性的發展成就，例如電子商務、醫療保健、汽車工業及聊天機器人等領域。它不僅改變了人們的生活，亦顛覆了人們對ＡＩ應用的想像，讓人深刻感受到ＡＩ的強大。

不過在新聞傳媒領域中，ＡＩ應用尚處於萌芽成長階段。這些年，雖有一些國際新聞媒體事業和網站嘗試運用ＡＩ技術開發新聞機器人，但大多數業者對此項技術並不熟悉，而且多抱持觀望的態度，待時機成熟，有可行的商用模式出現時，再伺機行動。

二○一六年里約奧運會期間，世人首度見識到機器人寫稿的神速功力，無論是華盛頓郵報使用的Heliograf寫稿機器人，還是今日頭條的機器人記者「張小明」，已能兩秒鐘寫一篇賽事新聞稿。二○一八年中國推出全球首位ＡＩ新聞主播，之後其他國家的電視台陸續推出真假難變的ＡＩ主播，台灣民視六月二十六日也推出全台首位「電視ＡＩ主播」。虛擬現實技術提供了新的傳播工具和手段，改變了新聞報導的方式，讓ＡＩ記者從幕後走向台前，活靈活現的播報新聞，充分滿足觀眾的感官需求。

在ChatGPT聊天機器人爆紅之前，ＡＩ技術在新聞領域的應用範圍大致涵蓋了像是收集資料、自動捕獲關鍵資訊、寫新聞稿與新聞摘要、輔助編採工作、智能化的資訊分發與推薦，以及提供查核與預測等服務項目。當時新聞業界普遍認為，新聞機器人距離完成一篇言之有物且圖文並茂的文章還有一段長路，短時間內不太可能做到，故還無須擔憂人類記者會被機器人記者取代的問題。

然而ChatGPT問世後，憑藉著其高理解力、文字力和生成能力，以及強大的實用性與功能性，大幅改善了新聞機器人能力不足以去生成一篇有知識深度且符合真人文筆口吻文章的問題。ChatGPT的普及運用，勢將推升ＡＩ新聞的質量，提高業者使用ＡＩ寫新聞的意願和信心。

從科技發展的歷史經驗來看，ＡＩ媒體的發展潮流，勢不可擋。新聞媒體業者導入ＡＩ和自動化技術輔助新聞工作，不僅可降低成本、提高經營效率，還可優化市場行銷、實現對用戶個性化的精準傳播，能以更高效、智慧和經濟地方式去經營新聞媒體。

雖然ＡＩ可能會帶給媒體業界不小的衝擊與挑戰，例如因新聞自動化生成，無須雇用較多的記者人力，導致記者失業的問題；又如過度依賴演算法，迎合閱聽眾的新聞喜好，將使新聞內容變得庸俗化與淺碟化，漸漸失去媒體各自特色。再者，快速產出的大量無用的垃圾訊息，不僅容易發生錯誤，業者不易把關，而且會造成民眾對新聞資訊的冷感與反感，反而不利於專業新聞的傳播。儘管挑戰重重，但這亦是給目前媒體經營者和從業人員一個轉型的好機會，可重新思考專業媒體的本質、媒體編輯室的定位，以及與閱聽眾的互動關係。

Open AI的出現將加速新聞媒體ＡＩ化的發展，預期在不久的未來，媒體生態與秩序將因此大幅改變。ＡＩ媒體競賽才正開始，目前世界上已有愈來愈多的新聞媒體業者積極投入ＡＩ創新應用服務、發展新的營運模式，台灣媒體業界不能繼續wait and see，應趁著這波的ＡＩ浪潮急起直追，讓ＡＩ成為新聞媒體永續發展的契機與利基，而非壓垮新聞媒體的最後一根稻草。（作者為清華大學通識教育中心副教授）

世界新聞媒體年會系列專文④