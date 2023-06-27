王建煊／王老先生講故事之318：家貧子讀書

福建莆田有齣地方戲，戲目是「陳俊卿中狀元」，十分有名，是描寫陳俊卿中狀元的故事。

宋高宗在面試科舉前三名時，問陳俊卿為何有如此好的成績 ? 陳答:「地瘠栽松柏，家貧子讀書。」

讀好書、振家聲

高宗甚為高興，點他為狀元，實質上陳俊卿是當年的榜眼，是第二名。但皇帝點的不能改，結果當年是一科兩狀元。地瘠雖不長禾苗，但也能栽松柏，家雖貧窮，但子弟都努力讀書，可以成就大事。古語說:「振家聲，還是讀書好。」因為貧者可以因書而貴。家雖窮，勤讀書能長智慧見識，造就財富，讀書可以使窮人翻身。

吃苦有成

台灣現在科技發達，很多高科技人才，都曾經是清寒子弟，在美國留學，獲學位、有工作經驗後，回台灣發展新科技產業。這些清寒子弟，早年靠獎學金、靠半工半讀完成學業。最艱苦的有人晚上在餐廳打工，賺工錢，同時可飽餐一頓。早餐、中餐則靠幾塊餅乾充饑。他們都是憑著毅力，肯吃苦而奮鬥成功的。

中國大陸內陸早年有些地區十分貧窮，我曾去參觀一個學校的清寒學生班，十二個人住一間房，只有一個人有蚊帳，其他的人只有任由蚊子咬。

地瘠仍可栽松柏

校長告訴我，有的住校清寒學生，來校時連棉被及牙刷都沒有，問他們為什麼不帶棉被及牙刷來，他們說家裡只有一條棉被，一支牙刷，全家共用，他帶來了，家裡就沒有了。但是這些孩子都很用功，功課都名列前茅。

這使我想起早年在台灣，有位朋友養了十個孩子，家裡有夠窮。我還記得老大讀一女中，買不起公共汽車票，天天走路上學。身上留有一、二張車票，是以備萬一要遲到時才用的。然而幾個孩子都很努力，現在有的在大學當教授，有的成為名作家。

每餐吃一個饅頭

我唸成功大學的時候，有位同學窮到每餐只能吃一個饅頭，後來留學日本得了博士，回國成為大學系主任。

地瘠栽松柏，家貧子讀書，天無絕人之路，但看自己肯否努力。這是無論富人或窮人家子弟都應該銘記在心的座右銘。

（本文與台灣醒報同步刊登）