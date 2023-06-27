馮建三／新媒體年代 政府仍在編戰爭理由

馮建三 卑斯麥在十九世紀操作假新聞，誘導普法怒目相向，提早激起戰爭而統一德國。據說，報業大亨赫斯特派記者前往古巴，表示「你提供圖片，我提供戰爭」，支持美國以緬因號戰艦在哈瓦那遭炸沉為由，發動美西戰爭。

二十世紀，日本殖民總督先以《台灣日日新報》連續刊登四十四篇專文，指「獰猛的太魯閣蕃」殺害了善良的日本人，皇軍別無選擇，必須發動戰爭予以「懲治」。進入二十一世紀，前美國國務卿辦公室主任維克森（L. Wilkerson）說：「當我們想和誰開戰的時候，我們就『發明』理由。」小布希總統在二○○三年入侵伊拉克，策士發明的最知名理由，就是伊拉克擁有「大量毀滅武器」。美軍攻進巴格達掘地三尺，無法找到。次年，引導美國輿論的《紐約時報》與《華盛頓郵報》，相繼向讀者致歉，表示自己不該輕信而淪為華府喉舌。

有些傳媒未能阻止政府發動戰爭，反成幫凶的憾事，在新媒體年代，同樣存在，時而可能更為嚴重。這是因為，多種社交媒體平台成為發散地，鞏固同溫層的機率擴大，溝通不同意見的效能減弱。它們變成輸送帶，轉傳或製造神話、假消息、不實或仇恨…等等有害內容，民主運作需要兼具共和與自由多元的新聞環境，受到更大破壞。

很多政府在因應的同時，另行成立網軍，投入資訊與認知戰。俄烏戰爭爆發後，即便美國防部已有六萬（中情局的十倍）雇員隱藏身分在線上世界運作，國務院仍然成立「不實資訊治理局」，後雖關閉，但十二位出身國防與情治單位的前官員，很快聯名發表公開信函，呼籲美國重視臉書、谷歌等等巨型社交媒體的中央化能力，指其足以檢查資訊流通，有助美國外交訴求的推進。共和黨人則發起法律戰，指控不少智庫與大學的不實資訊研究與聯邦政府合作，如同三大傳統無線電視網與CNN，也如同紐時及華郵…等等，都在壓制保守派言論。在英國，「傳聞」BBC與《衛報》的知名記者與政府情治機關合作，壓制質疑北約之聲。

不過，俄烏戰爭爆發，誰是罪人？英美主流傳媒的認定，影響力似乎侷促一隅，兩個觀察。一是認定犯罪國家僅及俄羅斯者，其實是少數。雖然罕見，紐時仍說，全球南方、也就是占全球百分之八十五人口的發展中國家，在俄侵烏之後，「其民眾對俄羅斯的好感，還是略高於美國。」他們認為，若無西方將近三十年的輕蔑與醜化，也無北約挑釁危及俄羅斯國安，戰爭不會發生。

其次，西方另類網媒與異端（其實，包括很多美國前任高階官員，從百歲的季辛吉至前國防部長培里…等等）不斷努力發言，重申白宮早就知道，北約東擴必定惹禍；而普亭在入侵之前，根本沒有擴張領土的野心。這些努力也許有了效果，去年秋天民調發現，只有百分之六的人說，美國最該關注的三個議題，包括俄烏戰爭；十多天前，僅百分之十七的人說美國支持烏克蘭不夠，但美國不斷加碼，宣布將送Ｆ－十六戰機，這是尊重還是犧牲烏克蘭人？

《克里姆林宮的奇才》去年在巴黎出版後，大為轟動，已經翻譯為三十種語文，今年十月英文版將在美國問世。書評者認為，屆時這本小說通過人物鋪陳而提出的問題，對北約而特別是對英美，會是當頭棒喝：西方與俄羅斯的關係搞成現在這個模樣，歐美領導層一味怪罪普亭，難道就能證明自己一無瑕疵嗎？

（作者為政治大學新聞系教授）

世界新聞媒體年會系列專文③