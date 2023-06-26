王建煊／王老先生講故事之317：錢沒到位 免談

有錢人家嫁女兒，允諾女婿結婚後，將送五十坪房子一幢，存款新台幣二千萬元。婚後一年多，女兒未懷孕，母親問原因，女兒說，因為父親答應的條件未兌現，丈夫始終拒絕同房，當然無法懷孕。錢未到位，事情就辦不成。

期待音樂之島

在一些落後國家，貪污盛行，許多事與相關官員談得十分愉快，官員們一再表示歡迎，一定給予方便，保證沒問題。但結果就是不成功，因為當事人不懂規距，因紅包未到位，一切免談。

我現在負責的「財團法人愛心第二春文教基金會」，下設有「煊煊音樂家族」，專門去老人院等弱勢族群的地方或各社區及街頭唱歌，要使台灣由貪婪之島，變成音樂之島，這應是個好構想。

有次我去某大學音樂系講此構想，希望音樂系學生能來共襄盛舉。同學們似乎興趣高昂，我也滿心歡喜。但最後登記只有一、二位，真是奇怪。後來有位同學說出了原因，他說 :「王先生你的說明很清楚，但是忘記講一個重要問題。」

白吃的午餐還是有

我說，「是什麼問題？」那位同學說 :「你忘了講，一場要付多少演唱費？」後來系主任告訴我，現在學生都很現實，錢不到位，他們是不會有興趣的。

有位政治人物參選市長，找了許多教授幫忙寫政策白皮書，分好工，並訂出時間表，但最後三催四請，直到選完，也沒有交出一篇政策白皮書。原因也是未講清楚如何付費，錢不到位，一切免談。

其實這也沒什麼不對，天下那有白吃的午餐呢 ? 只是有些公益活動靠的就是熱心人士的資助，如果沒有肯出錢出力的傻瓜，世間也就難有什麼義行善舉了!

（本文與台灣醒報同步刊登）