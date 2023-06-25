盛治仁／用積極和良善 開啟人生新旅程

小欣，日前參加妳的畢業典禮，看著妳滿十八歲成年，內心百感交集。因為早產關係，妳一出生就必須過五關斬六將，從心臟、肺部到腸胃系統一一出現問題，也一一克服；後來發現最大的後遺症在於腿部行動有困難，走路姿勢不穩定，從小就必須接受各種復健訓練，也歷經開刀的痛苦。

妳始終以開朗樂觀的個性來面對，跌倒了就爬起來，不留一滴眼淚；課業落後了就認真趕上，從曾經在班上墊底，到高三時能在段考名列前茅。讓我開心的不是成績好壞的數值，而是妳正面積極不服輸的心理素質。

另外我們也要特別感謝薇閣學校的教導和同學的愛心。妳在小學時期的症狀比較嚴重，校內又有許多階梯，行走不但有困難也很危險。班上許多同學每天志願輪流在校門口陪妳一起走進教室，並幫忙拿書包；這樣持續多年的同學愛，我們要永誌於心。最高興的是，在這樣的愛心環繞下，妳的身體狀況也逐漸好轉。

再過兩個月，妳就要離開家去德國念大學了；我們雖然捨不得，但還是很開心妳即將開展人生的新篇章。老爸有幾個老生常談，還是想要再叮嚀一遍，這是跟亞里斯多德學的策略：「告訴他們你要告訴他們什麼、告訴他們（細節），然後再告訴他們你已經告訴他們的內容」。有些話值得一講再講，所以請不要嫌我太嘮叨。

首先是維持妳開朗善良的個性。一路走來，我們得到太多人的善意和幫助，永遠記得一路上眾人愛心的環繞，有機會時就盡自己的一份力量關心、幫助身邊的人，把這份愛傳下去。未來的人生一定會遇到挑戰挫折，不要害怕，沒有什麼事不能靠著信仰和愛心去克服。上帝允許的磨難，不會超過我們所能承受的；每一個挫折過後，妳都會更強大。妳的積極正面和良善，會是人生最大的資產。

其次是張大眼睛、擁抱世界。離開台灣熟悉的環境，多交朋友、多到不同地方走走，體驗不同文化。千萬不要浪費了在歐洲唸書的便利，坐上火車就可以周遊列國。書本外的學習成長，跟課堂上的努力一樣重要。

最後則是找到自己的興趣專長。興趣如果能跟日後的工作結合當然最好，但也不一定要是日後的工作；只要是妳認真投入過的事情，就不會是浪費或白做，都會成為日後的養分，多方面接觸嘗試，絕對是好事。找到自己專長所在後，好好發揮，讓每一天都過得很值得；千萬不要把時間都浪費在對自己成長毫無益處的事，時間比甚麼都寶貴。也不要活在別人定義的成功裡，做讓自己開心和有成就感的事，每天活得快樂充實。

我現在也還清楚記得，當年十八歲時離家、北上讀大學的點點滴滴，轉眼間妳就到這個年紀了。向上帝禱告、祈求繼續保守妳前面的道路，做妳腳前的燈、路上的光，帶領妳活出神喜歡的樣式，平安喜樂地開啟前方的人生旅程。

（作者為雲品國際董事長）