方祖涵／快樂國民的健步大挑戰

方祖涵 在新加坡這幾天請的司機山姆很喜歡自己國家，從生育政策、教育環境到硬體設施都讚不絕口。「政府像照顧小嬰兒一樣保護我們，不懂為什麼還是有人不滿意」，他說。山姆曾是一家八口住在三十坪大公共組屋，或許是地窄人稠標準不同，相對狹隘居住空間對他來說，似乎是甘之如飴。

山姆大哥嗜好是閱讀與運動。這幾天在吉隆坡跟新加坡走了一趟，才發現原來華文閱讀雖然在台灣早就式微，在其他地方仍然還自在盛行，作家龍應台剛在新馬辦了幾場簽書會，每場都是熱鬧無比。說到各式華文作品，山姆也是侃侃而談。不過，更令我佩服其實是他的運動習慣，他每天都會去游泳，「公立游泳池一次只要一塊錢」，在他眼中是政府德政之一。

「你看這個運動手環，政府給的，免費」，他抬起手驕傲地說，「而且，只要市民達到每天運動標準就會獲得獎勵，可以用獎勵點數換購物券」。

這個帶給山姆快樂的措施，是新加坡政府健步大挑戰活動。只要是公民或合法居民年滿十七歲，就能申請運動手環，參與免費健步計畫。活動大概以一年為一季，每季都會依照衛生單位健康指引訂出不同獎勵規定，像今年二月起，獎勵就改為鼓勵稍高強度運動，不再對一萬步達標提供點數。

健步大挑戰不僅向民眾提供獎勵，對公司行號亦有團體分數，這樣一來，連私人企業都有讓員工多運動的誘因了。這個活動巔峰時期有超過兩成人口報名，並且在醫學期刊裡，有確實數據證明參與民眾顯著增加每日運動量。政府運動手環在新冠疫情期間竟然還有意外功能，就是讓民眾能夠隨時監控自身血氧數值。

跟台灣一樣，新加坡對全民提供廉價健康保險，在此前提下，送手環、送獎品，用各項花錢措施鼓勵民眾運動，其實是會從降低醫療支出回收成本的。就跟新加坡政府一樣，許多歐美私人醫療保險也對特定族群，比如說有糖尿病風險客戶，不但贈送免費運動手環，甚至用手機APP提供飲食管理、冥想、心理健康等額外服務，出發點當然是為了節省未來醫療支出。

同時，雖然這些服務是免費或費用低廉，民眾並非完全無償參與，政府與保險公司從手環與APP獲得健康資料是數據分析重要資產，用戶在使用後，幾乎將身體密碼完全交出了。不過如果數據能獲得妥善保管與運用，將會在醫療科技與社會政策等層面都帶來正面幫助。

並不是所有政府都有機會提供類似服務，因為用運動與飲食改變民眾健康需要時間，時間卻是民主政治奢侈品。新加坡執政黨獨大的特殊環境讓他們對未來能有較完整規畫，在民主環境算是少見特例。

換句話說，要在台灣政黨輪替情況看到類似攸關國民長遠幸福的健康政策，難度實在很高。但是，未來真的只能這樣嗎？（作者為運動文學作家）