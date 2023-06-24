彭金隆／壽險問題是「月亮惹的禍」嗎？

看見標題或許有些疑惑，壽險市場千縷萬端的問題，怎麼可能會跟月亮有關？只是剛好聽到「月亮惹的禍」這首老歌，忽然聯想到月亮說不定真的跟壽險市場有關！

月亮應該是人類最容易觀察的星體，古人透過觀察月亮周期性的朔望盈虧，於是有了「月」這個時間單位。在當時人類還不知地球繞著太陽轉的時代，祖先們經由紀錄各月變化的周期，把十二個月定義成時間單位「年」也是很合理的。

壽險市場最近熱議的話題，如損益評估、負債衡量與淨值等，都跟會計評價與財報表達有關。企業為了定期評估損益績效，會計上必須把原本連續的企業活動，分成一段段會計期間（Accounting Period），會計期間可以是月、季或半年，但一般幾乎都是十二個月。

企業要多久評估一次，才可以正確呈現真實績效，應該根據產業經營特性決定，理論上營運周期愈長則衡量期間應該愈長，反之亦然，與月亮如何運作應該無關才對。但特別的是，會計期間卻都是按照自然周期的「月」、「年」來評估績效。想到這裡，突然覺得壽險的問題似乎還真的跟月亮有一點關係了。

大部分的行業營運周期都短於一年，因此一年的會計期間是適當的，但壽險業真的非常特別，多數業務的周期都超級長，保單一賣就是數十年甚至終身，而且大部分的給付都發生在未來，除非保險公司有通天的神力，可以事先精準掌握客戶何時身故、解約或貸款等外，還能預知未來幾十年的利率、匯率與股價，否則根本無法清楚算出壽險業真正的資產負債數字。而現在壽險公司的月報、季報、半年還有年報，其實都是基於一連串假設猜測的結果（或稱為專業估計）。

會計準則要求財報在行業間與國際間要有可比較性，因此會計期間原則都是一樣的。但壽險有超長的營運周期，卻搭配上不斷進行短期評估的會計期間，常常就會讓壽險業的財務表現如坐雲霄飛車，這反應在長期資產的評價以及匯率波動上特別明顯。會計財報的目的，本來是要定期提供資訊給有心研究的人，看完後能夠「恍然大悟」，但目前壽險營運周期與會計期間不匹配的結果，報表長期看下來，反而會讓人產生「恍然大霧」的疑惑。

現階段壽險市場面臨的諸多爭議話題，例如波動巨大的淨值比是否適合做資本監理指標、海外投資是否應實質避險、未實現匯率與資產評價損益表達等問題，其實都跟營運特性與會計期間不匹配有所關連。如果把衡量壽險的會計期間用更長期的觀點，許多短期看似嚇人的波動，長期來看可能是正常的起落。

「年」、「月」不僅是人為的期間，而且期間更是相對的（如火星的一年約當是地球的二年），而壽險的超長營運周期卻是給定的，面對壽險這種特殊行業，現行會計準則是否能允當表達壽險經營狀況，確實有其局限性與不足，這是會計界必須謙虛面對的事實，而報表使用者更須注意避免錯誤解讀。

就如這首老歌的一句傳神歌詞「都是你的錯，在你的眼中，總是藏著讓人又愛又憐的朦朧」，壽險業特性如此朦朧，確實不是月亮惹的禍，只是該如何才能清楚看透，確實需要各界再努力！

（作者為政大風險管理與保險學系教授）