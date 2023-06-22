蘇益仁／及早規畫代謝症候群的政策及立法

人口老化後的相關疾病如癌症、糖尿病、心肌梗塞、中風及失智，這些台灣十大死因的疾病，目前在科學上皆已確認與代謝症候群的三高，即高血壓、高血糖、高血脂及肥胖的流行息息相關。由於經濟的發達、過度營養攝取及生活型態和運動量的不足，台灣國民自小學起肥胖的盛行率即逐漸增加，已迄四十歲後，代謝症候群的盛行率即達百分之四十左右的高比率，並隨年齡逐年增加。

代謝症候群引發的免疫發炎與老化相關的氧化壓力相伴，使七十歲以上的老年人口逐漸引發失智與失能，成為台灣長照沉重的財政壓力和醫療負擔。如與北歐等先進國家相較，台灣全民平均約有八年的不健康餘命狀態，需長照的照護，這與北歐僅有兩周不健康餘命相去甚遠，顯示台灣在這方面仍有很大的改善空間。

在先進國家，以日本為例，皆已制訂代謝症候群防治法，強迫政府及企業負責改善員工的代謝症候群，及早釜底抽薪，以解決上述老化相關疾病的醫療及社經負擔。

在台灣，營養學界早已注意到國民飲食和營養上的問題及代謝症候群的盛行，十多年來積極推動「國民營養健康飲食促進法」的立法，目前在立法院已多次討論，尚待行政院的通過。

「千禧之愛基金會」廿年來也積極與民間企業及政府相關機構配合，推動減低腰圍及三高的運動，但礙於政府有限的預算和未形成國家政策及立法，因此成效有限。

由於老化和代謝症候群等慢性疾病的預防，短時間看不到推動的成效，因此不易受到政治人物的青睞。加上立法施行後所需的財政預算及各單位配合的專業人力，因此除非全民共識，以及有遠見的政治人物能夠預見在一、二十年後國家在長照與健保上的危機，否則不易受到政府重視及執行。

但過去幾年，台灣的財政每年稅收皆超收數千億元，大部分使用於支付國營事業的虧損和緊急預算，如能移撥部分預算於代謝症候群政策的執行，尤其讓企業、如日本產業界，負起這些員工健康的責任，才是落實國民健康的重要政策。

至於專業人力的配合，最近「公共衛生師法」已通過，政府準備以每年四十億元去編列五百位公共衛生師的聘用預算，強化公共衛生政策的執行。倘若「國民營養健康飲食促進法」通過，營養師如同公共衛生師受到重視，由企業及政府單位落實，且廣聘營養師參與國民健康與公共衛生政策的執行，將是適逢其時。

在財政預算和專業人力皆已就位下，二○二四年適逢總統選舉，營養學界、醫學界、公衛學界、社工界及體育界應聯合發起一項運動，請總統參選人承諾，將代謝症候群的相關政策予以立法；就如一九九五年全民健保的立法一樣，使國民健康促進與全民健保成為守護全民健康的兩個輪軸，保障人口老化後全體國民的健康。

（作者為南台科技大學講座教授、國衛院名譽研究員）