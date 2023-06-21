王建煊／王老先生講故事之316：待宰的羔羊

有部韓國影片，述說父母雙亡的四個兄妹，寄養在大伯父家裡。大伯父家也窮，便將其中一女送人作童養媳。她送去時才知道未來 的丈夫是個白癡，白癡兒嘻笑的問其父親：他的媳婦在哪裡 ? 何時可以入洞房?

是電影也是人生

這個童養媳第一天到達夫家，呆坐在椅子上，因為人生地不熟，默默的流著眼淚，這就是她的未來，她坐在那裡好像一隻待宰的羔羊。雖然只是一部電影，但也賺取了我們不少同情的眼淚。

你是待宰的羔羊嗎 ? 被綁匪綁架的孩子，手腳被綁，眼睛被矇住，其待遇簡直豬狗不如。強暴或剁手指，任人宰割，被綁者毫無還手之力，確確實實是隻待宰的羔羊。

股票市場，散戶缺少資訊，內線交易充斥，許多人只是股市中待宰的羔羊，所謂養、套、殺，是赤裸裸的屠宰場。可憐的是股市中的散戶，被宰前還嘻嘻哈哈的幫人數鈔票。

神棍騙財騙色、婦人遇上金光黨、瘦身花了幾百萬，這些都是被宰的羔羊。

真實社會的寫照

政府工程招標處處可見政商及黑道掛勾，標價高出一倍以上的比比皆是，納稅義務人都成了待宰的羔羊。

一個無能的政府，一個治安不好、制度不健全的社會裡，處處都有待宰的羔羊，人人都可能成為待宰的羔羊。政府有義務讓人民不致成為待宰的羔羊，而選出一個有能力的政府，是我們每一隻羊的自保之道。每個人更應該擦亮眼睛，看清是非，避免成為待宰的羔羊。

2024年總統及立法委員等選舉在即，我們選民一定要睜大眼睛，選出能為我們造福的政府，而不致使我們成為待宰的羔羊。但常常事與願違，糊塗又笨蛋的選民，大家醒醒吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）