周行一／全人均衡充實的生命

周行一 人因為沒有辦法預視未來的生活情況，因此經常為錢焦慮。許多已經退休了的人，其實有不少儲蓄，但是因為沒有辦法基於自己的預期壽命，規畫未來想要的生活，造成花錢頗為保守，所以我們常常聽到一句玩笑話，最後「人在天堂，錢在銀行」，在蒙主寵召的時候，留下了許多超過自己預期的財富。

可是如果能夠模擬未來的生活支出，甚至未來想要的大額支出，例如做一次史無前例的豪華旅遊，同時思考最後想要留下多少錢，可能可以比較大方地花錢，提升自己退休以後的生活水準，減少人在天堂，錢在銀行的程度。

年輕人也對錢焦慮，不知道想要有的生活及想要達成的理想，有沒有可能完成，所以不敢生小孩，不敢買房子等等！可是如果年輕人可以規畫未來的生活，把結婚與不結婚、生小孩與不生育、什麼時候買房子、買多大的房子等等考慮進去，再把職涯發展一同思考，模擬如果多努力工作一點，所得因此增加，對想要的生活會有什麼樣的影響？就會對未來有比較好的掌握，減少對錢的焦慮，知道只要一步一腳印踏實過日子，自己可以愈來愈進步，本來以為做不到的生活，例如不能生小孩，或者不能買房子，其實都是因為沒有辦法規畫未來，所帶來的焦慮，只要自己愈來愈進步，本來覺得不可行的，將來會證明並非如此。

企業的員工當然也為錢焦慮，因此從事各種不見得適合自己的理財方式，如果員工也可以「預見」長期在公司裡面努力發展下去，家庭能夠怎樣進步？職涯前景如何？就可以知道努力後，可能達到什麼樣的生活，安定感因此會增加，了解踏實的工作比想要以投資理財改善生活實際得多，自己的生產力會因而增加，與公司達到雙贏的境界。

當然，人的慾望是無窮的，我們必須體認，不可能經由規畫人生，就期望可以不切實際地心想事成，人必須腳踏實地的往自己的職涯規畫方向努力，生活才會與時俱進。同時，想要靠投資理財大幅改善生活是不切實際的，因為只有很少的一般投資人可以用選股或者是擇時的方式得到比市場整體還高的報酬率，可是要拿到市場整體的報酬率卻非常的簡單，因為現在的投資人很幸運，有許多指數型的投資標的可以讓投資人不費吹灰之力拿到這種報酬。所以我們於規畫未來生活的時候，只要不貪心希望自己的投資報酬超過市場可以給的，就有好機會得到規畫的結果，當然大家必須要做適當的風險管理，提高達成規畫結果的機會。

簡言之，我們可以藉規畫了解如何經由理財達到一個平衡也充實的生活，也就是在家庭、事業、身心健康三方面達到平衡，同時活出一個有意義的生命，我的新書《一生金錢無虞平衡理財法》也許值得您參考。（作者為政大財管系名譽教授）