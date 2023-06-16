快訊

灌救火場ing「德牧亂入狂繞圈」！機警消防員秒明白暗號 從廢墟救出受困小狗

政大拍板移除四維堂蔣中正遺像 蔣公銅像車站也將更名

雨用倒的！雙北劇烈大雷雨 當心雷擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之314：開錯門 跑錯了廁所

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
開錯門，跑錯了廁所。 示意圖(ingimage)
開錯門，跑錯了廁所。 示意圖(ingimage)

有位朋友到美國觀光，一天在超級市場上廁所，看見一位留著長髮的人進入右邊廁所，他心想，那左邊的一定是男廁，雖然廁所門上印了 Women 字樣，但他從側面看過去剛好只看到 men 三個字母，所以他就進去了。

錯中錯真的錯

進去後，他發現沒有小便斗，他雖然很疑惑，但又想，大概是女廁正要改裝為男廁吧。過了一會兒跑進來一位女士，女士看到他，說了句 : 對不起後，就趕緊跑出去了。這時他才想到莫非是他跑錯了廁所，出來時發現果然是跑到女廁去了。

有一年我到美國，上公廁時發現一位女士在裡面，心想跑錯了，覺得很不好意思，便跟她說 :「對不起。」轉身就要出去。那位「女士」還不錯，她趕忙說 :「沒有錯，這裡是男廁所。」原來他並不是女的，是個留了長頭髮的男人。

這樣的例子很有意思，就是當自己以為對的時候，雖然錯了也混然不知。自己雖跑進了女廁所，但心中認為自己是對的，雖然發現沒有男用小便斗，依然不覺得是自己錯了。所以很多時候，人不應過分堅持自己的意見，因為你可能正在沒有小便斗的女廁所裡。

跑錯廁所要認錯

其次是，當別人對我們認錯，說對不起的時候，並不表示我們就對了。因為別人可能是對的，但被你唬住了，或被你的歪理給蒙蔽了，但你仍然是錯的，因為你這個男士確實是在女廁所裡。

最後這個廁所故事告訴我們，只要自己是對的，也不要輕易被別人唬住，更不能輕易放棄己見。既然確定自己走對了廁所，就不該因為裡面有異性在如廁，就認為自己跑錯了地方，這是對自己沒有信心。

跑錯了廁所，不管甚麼理由總是不好意思的，幾年前在立法院曾有男立委錯進女廁所，被誤認為是偷窺狂，曾轟動一時。所以我們做任何事，都要確實仔細，不能冒冒失失的，即使是上廁所這樣的小事也不例外。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之313：培養辯才無礙的能力

王建煊／王老先生講故事之312：出國觀光樂趣多

王建煊／王老先生講故事之311：跳到黃河也洗不清

王建煊／王老先生講故事之310：近水樓台先得月

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之314：開錯門 跑錯了廁所

有位朋友到美國觀光，一天在超級市場上廁所，看見一位留著長髮的人進入右邊廁所，他心想，那左邊的一定是男廁，雖然廁所門上印了 Women 字樣，但他從側面看過去剛好只看到 men 三個字母，所以他就進去了。

劉憶如／聯準會的鴿派行動與鷹派思維

美國聯準會六月十四日（台北時間六月十五日清晨）宣布此次會議「暫停升息」。聯準會這一波升息循環自去年三月啟動，連續十次的升...

王建煊／王老先生講故事之313：培養辯才無礙的能力

晏子出使楚國，楚王欲羞辱他。在與晏子談話時，故意安排一盗匪經過。楚王問 :「盜匪何國人?」

洪蘭／活在當下？未雨綢繆？ 端看年齡

從腦造影實驗中，我看到了孔子說的「學而不思則罔，思而不學則殆」的大腦神經機制，也看到了為什麼溫故才能知新，因為新的知識需...

王建煊／王老先生講故事之312：出國觀光樂趣多

現在出國觀光雖然是件稀鬆平常的事，但是還是有很多人從來未出過國。我非常鼓勵大家出國觀光，因為好處多多。

劉義周／我們需要候選人的暗黑紀錄

選舉年提出修訂選罷法通常不會受到立法委員們的歡迎，甚至可能極力排斥。道理很簡單：候選人不願讓近期內法律的變動亂了自己競選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦