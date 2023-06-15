王建煊／王老先生講故事之313：培養辯才無礙的能力

晏子出使楚國，楚王欲羞辱他。在與晏子談話時，故意安排一盗匪經過。楚王問 :「盜匪何國人?」

官吏答道:「齊國人。」楚王乃對晏子說 :「齊國人有偷盗的習慣嗎？」

晏子應對有急智

晏子看看那盜匪後說 :「江南有橘子，齊王派人移植到江北，結果就變成了枳，這是甚麼原因呢 ? 土地性質使然。齊國人在齊國不偷盜，到了楚國就偷盜，難道不也是楚國的土地使然的嗎?」

後來楚王說 :「我想羞辱晏子，結果反而羞辱了自己。」

晏子的應對急智沒話說，是一流的。要怎樣才能有這樣的急智呢 ? 最重要的還是看你是否有上通天文、下通地理的淵博智慧與閱歷。有人貴為博士，但只專精於一，談到他那一行，他很行，超過了，他腦袋的資料庫就會左支右絀，轉不過來。

例如 : 橘到江北成為枳，如果你根本不知道有這樣的事，或者根本不知道枳是甚麼東西，你如何能及時運用出來呢？

要邏輯觀念強

其次邏輯觀念要夠強，才知如何恰到好處的運用。否則雖知橘踰淮而為枳，但卻聯想不到，也是沒有用。

在大學唸會計學時，有位同學對人很好，也很努力，但每次都考不及格。同學就幫他複習，考完後，大家想這次他一定會及格了，因為複習時的題目都考出來了，但是他仍然考不及格。原來複習時的題目是一加二等於三，考試的題目是問二加一等於幾 ? 他仍不會答，這就是不能舉一反三，不知活用的結果。

辯才無礙靠訓練

最後當然要有足夠的表達能力，否則一緊張，結結巴巴的，甚麼都忘了。我在大學教書時，有次學生問 :「發問時，可否坐著問，因為很緊張，站起來問題就忘記了。」大學裡常參加辯論社、演講社或辯論比賽、演講比賽，都是增進表達能力，以達辯才無礙的好方法。

表達能力、辯才和急智，在人的一生中常常扮演著重要的角色，對於某些職業，更是不可或缺的條件。只要多加注意，多磨練，你也可以滔滔不絕，辯才無礙。

（本文與台灣醒報同步刊登）