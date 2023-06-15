洪蘭／活在當下？未雨綢繆？ 端看年齡

從腦造影實驗中，我看到了孔子說的「學而不思則罔，思而不學則殆」的大腦神經機制，也看到了為什麼溫故才能知新，因為新的知識需要和舊的聯結，找到知識架構（schema）的位置才能被儲存。因此我要求學生每周交一篇五百字左右的心得報告做為平時成績，強化學習的效果。

在改他們的作業時，我看到一個學生寫道：人生真是充滿了矛盾，教生活哲學的老師叫我們要活在當下，要記住曾國藩的十六字箴言「物來順應，未來不迎，當時不雜，既往不戀」；但導師卻叫我們要未雨綢繆，警告我們「人無遠慮，必有近憂」，我們究竟要聽誰的呢？

好問題，其實兩者皆對，端看當事者的年齡。

年輕時，人不知道自己的未來，所以事事要謹慎規畫，未雨綢繆，以免錯失機會。我們大腦的神經迴路會因頻繁思考而活化，形成緊密的連接；活化的次數多，神經迴路臨界點就愈低，機會一來，呼之即出，所以遇事可以「成竹在胸」馬上反應。

同時「心想事成」有大腦上的原因：當心中有目標時，眼睛搜索所注意到的東西會不一樣；平日忽略的小東西，大腦會突然發現：原來它可以用在某處或成就某事。其實創造力就是「在每個人都看到的地方，看到別人沒有看到的東西」，這個「選擇性的注意」背後的指導語就是心中的目標，所以年輕時必須去考慮未來。

平日若常作沙盤推演的思考，臨危就能不亂，因為大腦已經知道該怎麼做了。我們在作情境思考時，大腦會活化跟實際動手做相同的神經迴路。平日若把各種情境設想得愈多，臨場愈能鎮定。年輕人因對世事的變化了解不深，若無遠慮，的確會有近憂。

但是人在經歷過生命中的風浪，知道人算不如天算，強求無用後，就要學會隨緣隨喜。有智慧的人懂得放下，人切切不要自尋煩惱。

猶太教經說「太陽底下無新鮮事，已有之事必再有，已行之事必再行」。既然不管什麼事，歷史上都曾發生過，只是不同的地點、不同的人名，那麼參考別人的經驗即可，不必驚慌。所以這個時候可以用曾國藩說的「物來順應，不迎未來」來處世。佛蘭克林說「經驗是個寶貴的學校，可惜愚蠢的人只有從這裡才學到東西」，這是為什麼成大事者都讀史。

因此年輕時，必須去思考未來，才會知道哪些是該極力爭取的。但是人生過半後，生活的態度要不一樣了，要學會哪些是可捨去的。哈佛商學院的研究發現做ＣＥＯ最好的年齡是五十六歲，因為人到這時，生活的歷練使這個人能快速掌握複雜的金融訊息，並能控制情緒，不落入他人激將法的陷阱。

其實人生沒有矛盾，所謂的矛盾來自不同年紀，眼界與境界高低的不同罷了。人在五十歲以前，要努力成就自己，證明給父母看，自己不是扶不起的阿斗，沒有辜負他們的裁培；五十歲以後，人要回饋社會，將五十年來社會給你的，回報到他人身上，只要善用人生對他人做出貢獻，就是好的一生了。（作者為中央大學、中原大學、台北醫學大學講座教授）