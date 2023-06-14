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王建煊／王老先生講故事之312：出國觀光樂趣多

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
出國觀光樂趣多。示意圖/桃機公司提供
出國觀光樂趣多。示意圖/桃機公司提供

現在出國觀光雖然是件稀鬆平常的事，但是還是有很多人從來未出過國。我非常鼓勵大家出國觀光，因為好處多多。

出國增廣見聞

事前的嚮往，為出國觀光帶來莫名的興奮。例如 : 要去法國觀光，當我們看到有關巴黎鐵塔的報導，無論是畫冊、影片或文字，就會有莫名的興奮。甚至大聲宣稱 : 我下個月就要站在巴黎鐵塔的前面了。

這種事前的嚮往，會醫治我們許多眼前的苦悶。例如 : 當做家事做得煩心時，婆媳不合時，想到下個月要去法國觀光的樂趣，就都能將眼前的這些煩心事放在一邊，因為這時全家的心都在法國巴黎鐵塔上。

韓國一九八八年舉辦奧運，這對亞洲而言是件大事，對韓國更是值得榮耀的事。在倒數計日時，韓國各黨各派及勞工團體一致同意，在奧運前絕不發動任何示威運動，有任何問題等奧運結束後再談，全國為奧運的準備全力以赴。

一整年都開心

設定出國觀光計畫後，全家也會有類似的心情。家庭有任何爭議、不合，甚至是身體上的病痛，都會因為即將出國觀光而消失或减輕。

有位太太非常喜歡出國觀光，但因為財力限制，每年只能出國觀光一次，但是她一整年幾乎都處在期待出國觀光的興奮情緒中。

因為出國前，她會做很多準備工作，令她最感興趣的是收集各種旅遊資訊，以便決定今年要去何處觀光。她也積極的參加各種觀光團的說明會，不論是在收集資料或聽觀光說明時，人好像已經到了那些地方一樣。

回國以後，她就整理出國時的相片、紀念品及介紹各地風土民情的小冊子，並作文字記綠，整理過程中，她又再次使自己沉浸在愉快的遐思中。 她說 :「我活得很豐盛，心情經常是愉快的，因為我整年都活在出國觀光的樂趣中。」

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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