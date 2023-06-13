陳亮恭／萬仞宮牆與濠梁之辯

陳亮恭 各地的孔廟都有類似的建築格局，最著名的便是「萬仞宮牆」。「萬仞宮牆」是孔廟最南邊的正門，一般以城牆的形式體現，對孔廟建築不熟悉的人，常常繞著孔廟走了一圈才找到入口的小門，「萬仞宮牆」的出處來自《論語．子張》：

叔孫武叔語大夫於朝曰：「子貢賢於仲尼。」子服景伯以告子貢。子貢曰：「譬之宮牆，賜之牆也及肩，窺見室家之好。夫子之牆數仞，不得其門而入，不見宗廟之美、百官之富。得其門者或寡矣。夫子之云，不亦宜乎？」

叔孫武叔是魯國的司馬，素來與孔子不睦，某日，叔孫武叔在朝上對大臣們說：「子貢比孔子的學問好得多。」而同朝的子服景伯將此誇讚告知子貢。子貢聽聞後說道：「人的學問就像宮牆，我的這道牆與肩同高，所以很容易看到牆內房舍的美好。但老師的宮牆高達數仞，無法直接窺見，只有找到門走進府邸才能看到雄偉的建築。可惜，多數人僅在牆外窺視，找到其門而入的少之又少。所以，叔孫大夫如此評價老師的學問，不也很正常嗎？」

從此之後，後世便以「萬仞宮牆」形容孔子的淵博學識，而「萬仞宮牆」也體現在各地的孔廟建築。

《莊子．秋水》另有一段經典對話，莊子與惠子來了段繞口令般的交談，時至今日仍為經典，日常生活也不少見。

莊子與惠子游於濠梁之上。莊子曰︰「鯈魚出游從容，是魚之樂也。」惠子曰︰「子非魚，安知魚之樂？」莊子曰︰「子非我，安知我不知魚之樂？」惠子曰「我非子，固不知子矣；子固非魚也，子之不知魚之樂，全矣！」莊子曰︰「請循其本。子曰汝安知魚樂云者，既已知吾知之而問我。我知之濠上也。」

莊子與惠子同遊於濠水橋上，莊子說：「魚在河中悠然而游，這是魚的快樂。」此時，惠子說：「你不是魚，怎會知道魚的快樂是什麼呢？」莊子答：「你不是我，怎能知曉我不知魚的快樂？」惠子又說：「我不是你，固然不完全了解你；但你也不是魚，本來也就不了解魚。」莊子有些不耐煩地回應：「請你回到根本說起。你問我怎麼知道魚的快樂？但你這麼問，便已說明你承認我知道魚的快樂，所以才會問我如何得知的。我是在濠水橋上看魚在水中的狀態而知的。」

由此兩則故事可以發現，人性中總有妄議與好辯，妄議者常有其背後之緣由，如叔孫武叔因為素與孔子不和，便公開於朝廷之上議論，與其說是誇讚子貢，倒不如說是藉此貶抑孔子。而子貢以宮牆高度解題，表示未得其門而入的人，站在牆外自以為是的妄自議論，錯失正確的評斷。然妄議之人多具有企圖，也非意在公正。

好辯者喜歡在言語取得上風，以巧智反應在言詞交鋒間取得優勢。好辯者汲汲於言語間尋找對方論點漏洞，故多罔顧本質與本意，莊子見惠子在單純的悠然景致中鑽牛角尖的無聊辯論，不耐煩地要他回到根本來談事情，執著於言詞交談間取得先機而占上風，反而錯失自然間的大道。

現代社會較之古代更重視言語與多面向的溝通，回歸事物本質才是溝通的本義。妄議與好辯的表現都有背後的緣由，但不約而同地忽略大道運行的自然，私欲驅使的妄議與好辯縱得一時之快，卻也都錯過人性與自然的絕美真實。（作者為台北市立關渡醫院院長）