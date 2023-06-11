薛承泰／困在網繭中的躺平族

薛承泰 網路上朋友轉傳一則影片（署名「水木然」），評述大陸青年沉迷於網路，產生「傻子共振」現象。影片中論及過去社會的傻子或許百中有一，如今卻透過網路，將各大城市的傻子串聯成為「傻群」。

由於網路不斷餵食他們的喜好而「深得我心」，他們彼此又會共振，於是產生「回音室效應」，相互交疊強化。他們被比喻為一群井中之蛙，原本想透過網路跳脫出那一小片天空；如今不僅看不到井外的世界，還集體撻伐「不喜歡」的聲音與事情，反而牢牢地守住這口井，盯守著那片天空。整個社會也就被區隔為許許多多的井，井內極具共識，井外壁壘分明。

原本網路可以協助人們突破一些障礙與局限，特別是出生於較為弱勢的家庭，或是生活受到空間地理限制、不易接觸知識，或沒有機會去認識更寬廣的世界。

如今網路普及並且不斷提升速度，使用者愈來愈多，已成為當今年輕人的必備；在台灣，不是問年輕人有無手機，而是要問「多久換手機」？

從教育或學習的角度，總是賦予網路資訊厚望。實際上，網路受到年輕人喜愛並步入沉迷，是誘人的「自娛／愚且娛／愚人」；簡言之，有了網路，可以打發時間又可以連結同好，可以遺忘孤獨又可以療癒空虛。已有不少國家將沉迷網路視為「國安問題」，乃因為看到愈來愈多年輕人將自己困在「網繭」裡而不自知，任時光在手指滑動中流逝。

君不見，多少年輕人只要一機在手，即可以不婚、不育、不想家，遑論關心社會與國家的發展。當然，這要拜消費主義的推波助瀾；乃因現代資訊能力不斷精進，可以經過運算很快地蒐集到使用者的偏好，然後不斷投其所好並強化所好，最終目的就是把消費者「寵物化」，不斷餵食其商品。

除此之外，網路將同好串在一起，經由共享與共振，將一個個的孤獨感融成了「群膽」，共同捍衛其喜好。當這個虛擬群體發現他們能撼動實體世界，有些善於表現者甚至成為網紅大發其利，有些則轉化成開拓政治疆土的戰士，網路的吸引力因此更上層樓。

然而，多數人實際只會成為消費主義下的獵物，如果是處於低薪的年輕人，更是難以在實體社會中生存。如今「敗」這個字用在年輕人身上，不是「剛好」，而是逐漸成為正統；因為這樣的「敗」不是征戰中的挫敗，而是「躺平」：甚麼都不想做的腐敗，因為做了也不會成功。

日前台大舉行畢業典禮，邀請了輝達執行長黃仁勳來演講，他和這群即將踏入社會的畢業生分享其經歷，但他談的不是「成功典範」，而是刻骨銘心的挫敗經驗。確實，身價數兆的科技明星誰不羨慕？然而，他人成功的歷程難以複製，失敗的經驗卻較容易避免；在演講中「分享挫敗」，對年輕人更具意義，因為那是勇於面對困境的膽識，是願意承擔責任的韌性，這正是當前年輕人最需要的特質。

回顧這些年來，台灣在自由平等旗幟的包裝下，於虛擬世界中出現了捍衛喜好的戰士群，卻是實體社會中「去責任化的躺平族」。筆者垂垂老矣，不希望看到「躺平式的腐敗」逐漸瀰漫；一旦年輕人不願扛起自己的未來，也不願意負起家庭的責任，要他為國家赴湯蹈火？那只有靠網路了！

（作者為台大退休教授）