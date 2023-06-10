盛治仁／抵擋民粹壓力 別忘為何努力

盛治仁 最近閱讀遠見雜誌關於私立大專院校爆出倒閉潮的深度報導，令人憂心高教未來發展。少子化的海嘯衝擊，在二○二八年會有一波學生數十七點二萬的新低，造成許多私校退場。

造成這個現象有許多原因，遠因當然是當年無視人口發展趨勢的廣設大學錯誤政策。一九八四年全台有廿七所大學和七十七所專科，現在則是有一五八所大專院校，既摧毀了技職教育，又造成大學太多的生存困境。

即使在現在的運作上，也有需要釐清之處。以學費凍漲為例，究竟應該採取自由競爭或是從上管理的角度來思考？如果私立大學教育是希望各校發展特色並自由競爭，則教育部不應該干涉太多而應該鬆綁管理。但現狀是私校如果經營不下去，是交由市場機制淘汰。但經營的過程，包括學費和教學框架，則是受到教育部多面向的管制，是一個矛盾的機制。

私立學校並非先天就一定比不上公立大學，只是在台灣長期的資源分配和管理體制下後天造成的。

從個人謀職的經驗，不覺得公私立大學的師資有絕對的差異。當年畢業申請教職時，只有兩個學校有缺，剛好一公立一私立。意願上當時以國立大學優先，但私立大學提早兩個月展開招聘教師的作業，從書面審查、邀請面試到決定聘用的時間很快完成。等到公立大學通知面試時，已經和私立大學達成聘任協議。在私大任教時，也有公立學校邀請加入，因對環境已熟悉而未異動。

國外的頂尖私立大學所在多有，在全球化的自由市場競爭，並不需要國家資源支助，但也不能有國家力量箝制發展。

雖然國立大學每位學生平均補貼廿五萬，而私立大學則是一萬，這並不表示金錢資源的差異是唯一困難。有企業願意興學培養人才，卻被設置學校的繁瑣規範嚇阻。

遠見雜誌還盤點了私校的財務狀況，發現許多擁有企業捐贈、宗教背景、醫護資源、擁有資產及傳統老牌等特質之私校都具備很健康的財務體質。如果能夠適度鬆綁管理並挹注資源，當可發展成極具特色和競爭力的大學。否則只能坐等私校一家家隨著少子化的曲線下降一一退場，讓台灣只剩下公立大學。這應該不是大家希望看到，但很可能發生的結局。國家教育政策需要立即檢視。

更重要的是，無視未來長期發展趨勢來制定的政策不只是高教，重要的能源政策及兩岸政策亦復如是。要達到二○五○淨零碳排還要能夠穩定供電，可行的路徑究竟為何？非核後有沒有可能做到？兩岸和平和主權尊嚴的兼顧，有什麼具體主張可以長治久安？台灣與美中之間要維持什麼樣的關係最為有利？不要戰爭就要交流協商，二十年前談，十年前談，現在談還是十年後談，如何做對台灣最好？

總統選舉逐漸加溫，幾位主要參選人，有不談實質政策的，有一直批評但沒有因應做法的，也有政策跟自己長期立場相反的，讓選民真不知道該如何決定。

長期政策的制定，要有遠見，也要能夠抵擋選舉時的民粹壓力。不要變成像「人選之人」影集中林月真總統候選人所說，到最後只是為了勝選，而忘記是為了什麼而努力了。（作者為雲品國際董事長）