王建煊／王老先生講故事之309：誰來照顧她的孩子？

有位母親哭訴:「我死了以後誰來照顧我的孩子。」因為她有一個身心障礙的女兒。另外一位媽媽說:「我今生只有一個願望，就是比我的孩子多活一天。」因為她有一個智障的兒子。

都是我們的孩子

誰來照顧她的孩子，這真是無語問蒼天。有的是媽媽照顧，媽媽一病不起後，年邁的父親負起照顧責任，年邁的父親走了以後又怎辦呢?

誰來照顧她的孩子 ? 她的孩子就是我們的孩子，讓我們一起來照顧這些身心障礙的孩子。上帝創造人類的始祖—亞當及夏娃，我們千萬年前都是一家人。

這樣說，有人可能認為扯得太遠了，要大家都來分擔部分責任，這怎麼可能 ? 有這種想法是因為我們沒有切膚之痛，如果我們自己就是身心障礙者，或家裡也有一位身心障礙的人，我們就會支持這種看法了。

每個人都會有意外

很多身心障礙者是因為車禍或疾病等意外造成的，我們怎麼知道自己不是下一個意外者，或是這種意外永遠不會發生在我們家裡呢?

所謂大家一起來照顧身心障礙者，除了大家出錢出力做公益慈善事業外，就是由政府來照顧，因為政府經費來自納稅義務人，我們都是納稅義務人。

最理想的狀況是以公辦民營的形態，也就是照顧身心障礙者的機構是民間的，但是房舍及各種設備由政府提供；醫療費用納入全民健保；膳食政府補貼一半，當事人家屬負擔一半，窮苦者免付；管理費用政府補助半數，另一半民間機構自籌。

老吾老以及人之老

現在很多國家都以這種方式，照顧身心障礙者、老人及其他弱勢族群。因為這樣一方面可以避免政府機構及其人員過度膨脹及浪費，同時對民間的愛心也可充分加以利用，一舉兩得。

如果我們能建立好這樣的制度，這些可憐的母親，再也不用擔心她死後，誰來照顧她的孩子了。同時在她有生之年，亦可因此制度而鬆綁，得以過正常的日子。

（本文與台灣醒報同步刊登）