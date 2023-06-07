王建煊／王老先生講故事之307：我看著她收起了笑容

有一次我在等紅綠燈過馬路，對面有位太太牽了個小孩，滿臉笑容看著我，似乎很興奮的樣子。

但我不確定她是不是在對我笑，為了避免表錯情，我面無表情的走向她們，並未跟她們打招呼或點頭微笑。霎時，我親眼看到她收起了臉上的笑容。她一定在想，自己是熱臉貼別人的冷屁股。

害怕表錯情

這件事令我懊惱萬分，懊惱自己為甚麼那麼矜持，就算表錯情又有甚麼關係呀！

所以後來我在公共場所，只要有人對我微笑，甚至只是目光注視，我就大聲向他們問好，此舉通常都會得到很好的回應。這令我很愉快，我想，被問候的人感覺也會不錯的。

有個母親的兒子大學畢業，母親興高采烈的準備去參加兒子的畢業典禮，想到孩子大學畢業了，一生的辛苦，終於在今天見到了成果，愈想愈覺得安慰，幾天來臉上都為此展露了愉快的笑靨。

收起了臉上的笑容

可是在畢業的前一天，孩子慚愧的告訴媽媽，他因為參加黑幫，打架滋事涉嫌殺人，被學校開除，不能畢業了。這位母親立即收起了臉上的笑容，她的心在痛、在流血。

讓人立即收起了笑容是件多麼殘忍的事。

夫妻因為戰亂失散多年，最後找到了，丈夫到機場來迎接妻子，旁邊還帶了個孩子。妻子看到多年未見的丈夫，心中的高興難以形容，一切的痛苦，都成為過去。但是當丈夫滿臉歉愧的向她介紹身旁的小男孩是他的孩子時，這位太太突然領悟先生已經再婚的事實，頓時間天昏地暗，人們親眼看到她收起了臉上的笑容。

傷了別人的心

人生的旅途上，我們不知做了多少讓別人失望，而且立即收起笑容的事。我們傷了別人的心，如果還記得的，應該設法補償。更重要的是，不要再做出讓別人收起笑容的事，而要努力讓大家的笑靨飛起來。

（本文與台灣醒報同步刊登）