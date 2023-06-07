快訊

台版「熔爐」狼師惡行曝 小學生當女友、喇舌、比賽開房間

溫哥華返台班機延誤 旅客怨長榮毫無歉意：睡機場只給一瓶水和一片餅乾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之307：我看著她收起了笑容

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
監察院前院長王建煊。本報資料照片
監察院前院長王建煊。本報資料照片

有一次我在等紅綠燈過馬路，對面有位太太牽了個小孩，滿臉笑容看著我，似乎很興奮的樣子。

但我不確定她是不是在對我笑，為了避免表錯情，我面無表情的走向她們，並未跟她們打招呼或點頭微笑。霎時，我親眼看到她收起了臉上的笑容。她一定在想，自己是熱臉貼別人的冷屁股。

害怕表錯情

這件事令我懊惱萬分，懊惱自己為甚麼那麼矜持，就算表錯情又有甚麼關係呀！

所以後來我在公共場所，只要有人對我微笑，甚至只是目光注視，我就大聲向他們問好，此舉通常都會得到很好的回應。這令我很愉快，我想，被問候的人感覺也會不錯的。

有個母親的兒子大學畢業，母親興高采烈的準備去參加兒子的畢業典禮，想到孩子大學畢業了，一生的辛苦，終於在今天見到了成果，愈想愈覺得安慰，幾天來臉上都為此展露了愉快的笑靨。

收起了臉上的笑容

可是在畢業的前一天，孩子慚愧的告訴媽媽，他因為參加黑幫，打架滋事涉嫌殺人，被學校開除，不能畢業了。這位母親立即收起了臉上的笑容，她的心在痛、在流血。

讓人立即收起了笑容是件多麼殘忍的事。

夫妻因為戰亂失散多年，最後找到了，丈夫到機場來迎接妻子，旁邊還帶了個孩子。妻子看到多年未見的丈夫，心中的高興難以形容，一切的痛苦，都成為過去。但是當丈夫滿臉歉愧的向她介紹身旁的小男孩是他的孩子時，這位太太突然領悟先生已經再婚的事實，頓時間天昏地暗，人們親眼看到她收起了臉上的笑容。

傷了別人的心

人生的旅途上，我們不知做了多少讓別人失望，而且立即收起笑容的事。我們傷了別人的心，如果還記得的，應該設法補償。更重要的是，不要再做出讓別人收起笑容的事，而要努力讓大家的笑靨飛起來。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之306：常常洗手妙用無窮

王建煊／王老先生講故事之305：我寫 故我負責

王建煊／王老先生講故事之304：木炭慢慢燒

王建煊／王老先生講故事之302：大花瓶養蚊子？

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之308：愛不能只在舌頭上

西方人嘴巴比較甜，對太太總是甜心、親愛的、我愛你......等不離口。有次先生回家，對太太說:「親愛的，我愛你，我們離婚好嗎 ? 因為我跟另外一個女人似乎更談得來。」

王建煊／王老先生講故事之307：我看著她收起了笑容

有一次我在等紅綠燈過馬路，對面有位太太牽了個小孩，滿臉笑容看著我，似乎很興奮的樣子。

楊永明／「小弟委員會」能撐美供應鏈安全？

美國主導的印太經濟架構（ＩＰＥＦ）在五月廿七日召開部長級會議，部長們同意強化供應鏈合作，有十四個成員國參加。

劉維公／鑑賞力，是你的AI競爭力

「現在，每個人都可以擁有自己的迪士尼工作室！」國際著名商業雜誌《快公司》（Fast Company）在報導人工智慧公司S...

葉銀華／如何解讀股臨會召集的法律戰？

泰山公司經營權之爭高潮迭起，爭奪雙方招數盡出，特別是法律戰，投資人該如何判讀其虛實？日前市場派（龍邦）以過半股權名義召集...

王健壯／違憲修法真是民主莫大諷刺

一個標榜憲政民主的政黨，怎麼可能明知修法違憲卻仍然恣意為之？民進黨最近修正選罷法就讓人有這樣的疑問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦