劉維公／鑑賞力，是你的AI競爭力

「現在,每個人都可以擁有自己的迪士尼工作室!」國際著名商業雜誌《快公司》(Fast Company)在報導人工智慧公司Stable AI 於五月發表的新產品Stable Animation時,用了這句令人非常興奮的標題。只要懂得如何提詞(prompt),人們利用AI生成影像演算法程式,一人就可以製作出一部類似迪士尼風格的動畫影片。

AI生成內容的大時代來臨。拜科技之賜,越來越多人運用人工智慧在各個文化藝術領域進行創作,包括音樂、文學、繪畫、影片、設計等。學會生成式人工智慧(generative artificial intelligence)的應用技巧,是成為創作者最便捷的一條道路。

在繪畫領域,目前主導市場的內容生成器,分別是DALL-E-2,Midjourney以及Stable Diffusion。DALL-E-2擁有超過一百五十萬名活躍使用者,每天創作超過二百萬張影像。在Discord註冊的Midjourney會員有一千四百五十萬名,活躍的使用者大約有一百一十萬名。Midjourney官方網站的流量成長驚人,今年一月到四月從二千九百一十萬增加到四千二百七十萬。Stable Diffusion每天則是有超過一千萬名使用者。

AI生成內容此一技術的出現,對創作帶來極大的衝擊。根據approachable AI產業分析報告,百分之六十九的Midjourney使用者並不是在藝術或設計領域工作的人。在「人工智慧與藝術:邁向演算式創意」(Artificial Intelligence and the Arts: Toward Computational Creativity)文章中,西班牙國家研究委員會研究教授與人工智慧研究所創辦人拉蒙.羅培茲.曼德拉(Ramón López de Mántaras)指出,人工智慧幫助人們可以更容易取得創意技能的資源、同時也可以更容易進行創意技能的學習。曼德拉稱此一發展趨勢為「創意民主化」(the democratization of creativity)。

正如同Stable AI創辦人與執行長埃馬德.莫斯塔克(Eman Mostaque)在其官方網頁上寫道,「我們的宗旨是打造能夠激發人類潛能的基地」,以及「我們的目標是極大化當代人工智慧的近用管道,致力於鼓勵全球的創意與創新。」

生成式人工智慧所帶動的藝術風潮,其光怪陸離的題材與構圖,堪稱是廿一世紀的達達主義、超現實主義。超現實主義創始人保羅.努傑(Paul Nougé)的主張,「物體的真實性十分依賴我們的想像力所賦予它的屬性」,是人工智慧藝術的最佳註解。有沒有想像力,將會影響你對AI生成藝術的喜好程度。

千萬不要以為AI生成藝術還是一個新興的市場。別傻了,它一出現馬上市場就飽和,目前有太多創作者,作品也生產過剩。在一個大家都在創作的市場裡,鑑賞力,亦即知道什麼樣的作品具有哪些美學的價值,將是更為重要的專業技能。

當大家一窩蜂投入AI藝術創作之際,積極提升自己的美學鑑賞力,強化屬於你的AI資產。(作者為東吳大學社會學系副教授)