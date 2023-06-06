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劉維公／鑑賞力，是你的AI競爭力

聯合報／ 劉維公

「現在，每個人都可以擁有自己的迪士尼工作室！」國際著名商業雜誌《快公司》（Fast Company）在報導人工智慧公司Stable AI 於五月發表的新產品Stable Animation時，用了這句令人非常興奮的標題。只要懂得如何提詞（prompt），人們利用ＡＩ生成影像演算法程式，一人就可以製作出一部類似迪士尼風格的動畫影片。

ＡＩ生成內容的大時代來臨。拜科技之賜，越來越多人運用人工智慧在各個文化藝術領域進行創作，包括音樂、文學、繪畫、影片、設計等。學會生成式人工智慧（generative artificial intelligence）的應用技巧，是成為創作者最便捷的一條道路。

在繪畫領域，目前主導市場的內容生成器，分別是DALL-E-2,Midjourney以及Stable Diffusion。DALL-E-2擁有超過一百五十萬名活躍使用者，每天創作超過二百萬張影像。在Discord註冊的Midjourney會員有一千四百五十萬名，活躍的使用者大約有一百一十萬名。Midjourney官方網站的流量成長驚人，今年一月到四月從二千九百一十萬增加到四千二百七十萬。Stable Diffusion每天則是有超過一千萬名使用者。

ＡＩ生成內容此一技術的出現，對創作帶來極大的衝擊。根據approachable AI產業分析報告，百分之六十九的Midjourney使用者並不是在藝術或設計領域工作的人。在「人工智慧與藝術：邁向演算式創意」（Artificial Intelligence and the Arts: Toward Computational Creativity）文章中，西班牙國家研究委員會研究教授與人工智慧研究所創辦人拉蒙．羅培茲．曼德拉（Ramón López de Mántaras）指出，人工智慧幫助人們可以更容易取得創意技能的資源、同時也可以更容易進行創意技能的學習。曼德拉稱此一發展趨勢為「創意民主化」（the democratization of creativity）。

正如同Stable AI創辦人與執行長埃馬德．莫斯塔克（Eman Mostaque）在其官方網頁上寫道，「我們的宗旨是打造能夠激發人類潛能的基地」，以及「我們的目標是極大化當代人工智慧的近用管道，致力於鼓勵全球的創意與創新。」

生成式人工智慧所帶動的藝術風潮，其光怪陸離的題材與構圖，堪稱是廿一世紀的達達主義、超現實主義。超現實主義創始人保羅．努傑（Paul Nougé）的主張，「物體的真實性十分依賴我們的想像力所賦予它的屬性」，是人工智慧藝術的最佳註解。有沒有想像力，將會影響你對ＡＩ生成藝術的喜好程度。

千萬不要以為ＡＩ生成藝術還是一個新興的市場。別傻了，它一出現馬上市場就飽和，目前有太多創作者，作品也生產過剩。在一個大家都在創作的市場裡，鑑賞力，亦即知道什麼樣的作品具有哪些美學的價值，將是更為重要的專業技能。

當大家一窩蜂投入ＡＩ藝術創作之際，積極提升自己的美學鑑賞力，強化屬於你的ＡＩ資產。（作者為東吳大學社會學系副教授）

人工智慧 AI

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