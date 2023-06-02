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王建煊／王老先生講故事之306：常常洗手妙用無窮

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
常常洗手妙用無窮。 示意圖(ingimage)
常常洗手妙用無窮。 示意圖(ingimage)

一般人除了便後有洗手的習慣外，其他時間會常洗手的並不多。人的這一雙手，每天會接觸的人及物非常多。絕大多數的接觸對象，即使表面看來十分乾淨，實際上都殘留許多有礙健康的微生物及細菌。

細菌看不見

曾經有個實驗，在實驗室裡，研究人員讓一隻未洗的手，在細菌培養皿上印了個手印，經過幾天培養後，可以清楚地看見成堆的細菌。由此可見許多傳染病都是藉著這隻不潔的手在傳播。

夏天兒童容易罹患腸胃炎，常造成大流行，主要原因之一是孩子不勤於洗手，用帶菌的手，挖鼻孔、吃東西，豈有不傳染疾病的道理。

據英國一則新聞報導表示，英國每年有五千人因醫院病菌感染而死亡，其中最大的原因是因為大家沒有勤於洗手的習慣。

國外醫學界的研究發現，醫生只有32%的人洗手，其中僅有2%的人知道正確洗手的方法，即使是經常進出加護病房的醫療人員，也只有半數的人洗手。醫生的手成為在醫院裡傳播病菌的蜜蜂。醫生不洗手除了危害病人，有時也危害自己的健康。

病菌的傳染

有次我去看眼科醫生，醫生看完了上個病人，接著用看過其他病人的手來翻我的眼皮，我很擔心上一個病人的結膜炎細菌經由他的手傳給我。想叫醫生洗手，一方面不好意思，怕得罪他，另一方面診療室裡也沒有洗手設備，教他怎麼辦呢 ？ 難不成每看一個病人，就要去洗手間洗一次手嗎？

洗手雖然不能將手上所有的微生物或病菌洗掉，但如果用肥皂或洗手乳液洗手，亦可洗掉七、八成的病菌。所以醫學界公認洗手是防止疾病傳染最簡單、有效的方法。洗手對維護身體健康而言是小兵立大功。

洗手的衛生觀念，多數人都有，可惜多未確實施行，總覺得這不過是小事一樁，沒甚麼大不了。所以洗手應使之成為一種全民運動，讓大家洗出健康來。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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