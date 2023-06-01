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王建煊／王老先生講故事之305：我寫 故我負責

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
我寫，故我負責。 示意圖(ingimage)
我寫，故我負責。 示意圖(ingimage)

很多寫書的人在序文的最後，常有這麼一段話 : 本書經OO先生校閱，OO先生提供灼見，併此致謝，但本書如有任何錯誤，均與他們無關，文責由本人自負。

相互扶持

這段聲明文字，是將書的榮耀與那幾位出力的人分享，但如有責任則與他們無關。這種文責自負的聲明是很有禮的，因為以這種方式感謝別人，讓別人在沒有後顧之憂的壓力下為你服務，將來再請別人幫忙，得到的幫助會更多。

有個公務員，簽了一個研究報告，中間有一段意見，長官非常不以為然，所以用很嚴厲的口吻問他:「你從哪裡搞出這種餿主意的？」這位先生情急之下說 : 「是OO同學告訴他的。」結果那位同事也被長官找去罵了一頓。

後來這位同事很不高興，因為他只是提供意見，他並無義務提供，提了意見採不採用是由你決定的。將來，報告寫得好，意見被欣賞，面子是寫報告的人。這樣就形成寫者有功，提意見的人沒份；有錯失，提意見的人跟著倒楣，天下哪有這種事？

吃虧會學乖

吃回虧、學回乖，提供意見的這位同事，以後再也不對別人提供意見，除非別人聲明，文責與他無關。而寫報告的人也學乖了，以後有問題時，絕不將提供意見的人一併拖下水，否則他再也聽不到別人的意見了。

有的人比較世故，別人向他請教東西，他絕不輕易回答，例如 : 你問他美國綜合所得稅最高稅率是多少，他說記不太清楚，以免說錯了，有責任，或有損他精通美國租稅的聲譽。

我們無論做甚麼事，成功時總要想到那些曾經出力的人，不要忘記提到他們，要運用不同的方法來表達謝意，讓他們與有榮焉；反之，如有失誤，則絕不道出他們的名字，以保護人家。

總之，我們做人，一定要有責自擔，有賞分享，這樣就離成功之 路不遠了。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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