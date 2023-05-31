王建煊／王老先生講故事之304：木炭慢慢燒

有位女士離婚後，仍不乏追求者，別人問她為甚麼不趕快找個對象再婚呢 ？ 她說:「我現在是木炭慢慢燒，頭一次婚姻失敗，就是因為炭火燒得太快，幾乎是一見鍾情，在兩人瞭解不夠深的情況下，很快就分手了。這次要炭火慢慢燒了。」

炭火要慢燒

現在燒木炭的人愈來愈少，燒製木炭的業者也愈來愈少。木炭如果是以龍眼樹及相思樹燒製的，堅實耐燒；用荔枝樹及其他雜木燒製者，質地鬆散不耐燒。燒製木炭前後需要二十幾天，但如能將煙囱加大，讓木材快速悶燒，燒製的時間可縮短，但燒出來的木炭品質較差，且不耐燒。

質地鬆散的木炭易燃燒，火勢大，但很快就熄滅了。質地堅實者，燃燒不易，但燒著後可以慢慢的燒，燒很久。

現代人的婚姻很多屬於鬆質木炭，一見面就難分難捨，非君不嫁、非卿不娶，最好立刻结婚。就如同質地鬆散的木炭，一點燃火勢就很大，但燒得快，熄得也快。

找結婚對象，過來人都知道內在美遠重於外在美。因為花必凋謝，草必枯乾，外在美貌很快就會隨時間消逝，但內在美卻日久彌新，冬溫夏涼。

小心以貌取炭

以木炭的例子來說，外在美是質鬆木炭，易獲人青睞，但不耐燒，外在美消失後，相互吸引彼此的因子消失，婚姻不是變得索然無味，就是發生問題。內在美有如堅質木炭，火勢雖不大，但卻經久耐燒。夫妻即使七老八十了，內在美的光芒仍會照耀著他們的婚姻。

現在有些人不但結婚是鬆質木炭，離婚也是鬆質木炭，一言不合就鬧離婚，而且說離就離，十分乾脆。這是台灣離婚高居亞洲第一的重要原因之一。中國人早年嫁雞隨雞，嫁狗隨狗，絕不輕言離婚的文化，雖然也有其痛苦的地方，但是卻也挽救不少破碎的家庭。

婚姻是終身大事，鬆質木炭式的結婚或離婚，非但沒有將婚姻當作大事看，且有兒戲婚姻之嫌。希望大家的婚姻都是堅質木炭，慢慢燒。

（本文與台灣醒報同步刊登）