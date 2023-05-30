王建煊／王老先生講故事之302：大花瓶養蚊子？

大哥過生日，弟弟帶了兩隻雞，一公一母，去拜壽說 :「大哥生日，小弟送上兩隻雞，希望大哥將來有個農場。」

不久弟弟過生日時，大哥帶了一棵橘子樹苗去祝壽說 :「賢弟生日，愚兄送上橘樹一棵，希望賢弟早日有個果園。」

禮尚往來

這當然是則笑話，但是一般送禮，遵從禮尚往來之道，大致也就是如此的。上次你送我多少價值的禮物，這次我也回送價值相當的禮物，因為送少了失禮，送多了吃虧，心裡都不平衡。

這種送禮法則，幾乎是禮尚往來的金科玉律。但這也告訴我們，不要把價碼拉得太高，否則大家都吃不消，收到厚禮請慢點高興，因為那將是你的沉重負擔。再加上禮物常常不合用，形成浪費。

所以送禮宜薄，一束花、一張卡片或一籃水果足矣。所謂禮輕情義重是最好的禮物，這樣大家未來的負擔都會輕些,也不會造成太多的浪費。如果是一般的造訪，兩手空空是最好的送禮之道。

非不得已要送較貴重的禮物，則要考慮對方的接受度。有次一個國家派代表團訪問一些貧窮的小國家，這個代表團帶的禮物都是一些講究的大花瓶，每隻大花瓶裝箱後都是一件大行李，還要小心搬運，以免破損。

大花瓶不受歡迎

可是這些受訪國家並不欣賞這種大花瓶，前幾次送的大花瓶者都堆在院子裡接水養蚊子。他們比較喜歡功能簡單、實用的音響，甚至小收音機都大受歡迎。所以這些千里迢迢帶去的大花瓶，當然無法達到敦睦邦交的目的。氣得在地的大使，忿忿的說 :「叫你們不要帶大花瓶，你們偏要帶大花瓶!」

但是如果到一些高所得國家，送小收音機就不得體，大花瓶則受到歡迎。總之送禮是有一套學問的，搞不清楚，不僅勞民傷財，亦不討人喜歡。

（本文與台灣醒報同步刊登）