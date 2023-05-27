楊志良／全民挺媽救台灣──母親節有感

楊志良 有人說台灣有三缺，有人說有五缺，其實缺什麼都不如缺人嚴重。從托兒所開始，幼稚園、國小、國中、高中、大學，連碩士班、博士班無不招生困難；各行各業也都缺工，台積電最大的困擾就是徵才不易。設立在行政院下的少子化辦公室，編了近八億的預算；各縣市編了各種獎勵生育的措施，第一胎給多少、第二胎如何加碼，結果成效微乎其微，總生育率反而下降到○點八九（平均每名婦女一生只生不到○點九個小孩，每隔一世代人口將減少一半以上）。

本人曾經為文指出，台灣最重要的兩個社會保障制度：勞保及全民健保，必將崩潰，因為四、五十年前，每年生育數四十萬人以上，這些人現在已逐漸進入退休年齡，普遍有三高及長照需求，但能夠提供照顧及繳納勞、健保費的年輕人不斷減少，人口結構成為倒三角形，哪能承擔？小兒科醫學會抱怨缺醫師，台北市立聯合醫院護理師到衛生局前抗議人力短缺，其實不單是小兒科，所有醫事人員都將短缺，當然包括長照機構的照服員，且情況會愈演愈烈。

因為缺人，各縣市甚至上演搶人戲碼，拚命向其他縣市民眾招手，招募人口移入。因為人口是一切經濟、政治、社會活動的基礎，包括中央分配款、消費、稅收、可選民代人數等等，都和人口數息息相關。

至於綠營說的「備戰才能止戰」，根本就是鬼扯！廿年前台灣一年出生人數只有廿萬人，男性至多十萬人，即使改回徵兵制，全部服兵役二年，才廿萬名軍人，勉強達到美國的要求。但從歷年生育數推算便可知，未來軍人數目一定每年快速下降，請問台灣要用什麼備戰？小英總統說小孩國家養，更是空話！台灣的稅收占GDP的比率只有十三％左右，比不上美、日、韓，更不要說北歐國家的卅％以上，再請問國家要用什麼來養孩子？

五月是繳稅季，有所得當然應該交稅，國家才有軍隊、警察、公共建設；但想到政府的貪汙、腐化、無能，交的稅不是落在禽獸食祿的官員口袋裡，就是浪費在各項一落成剪綵就不堪使用的公共建設裡，案例罄竹難書，誠實納稅的人怎能不痛心？這個政府敢加稅嗎？民進黨不要選票了嗎？小英就任七周年，居然敢說自己「政績卓著」，蔡政府實在是無恥至極！

所有物種的母親都非常偉大，如爬蟲類的鱷魚，咬合力非常巨大，但就是可以把在沙堆中剛出生的小鱷魚含在嘴裡，送到水邊；獅子、老虎張口就可以把羚羊甚至水牛的頸椎咬斷，但也可以用獠牙溫柔的搬遷小虎、小獅；靈長類把子女抱在懷裡的畫面，更是美極了。

但是我們不可全無付出，卻期待別人的媽媽辛苦去生養小孩，讓小孩們去就學、當兵，進入各行各業、繳稅金、健保費及勞保費，維持社會運作。小孩國家養雖然跳票，但是可以全民挺媽媽。就如北歐國家，不是只有政府提供媽媽產前檢查及生育補助，而是所有工商企業，都對請育兒假的婦女留職又留薪，甚至還享有年資；育兒假最少一年，爸爸比照。因此就算是單身婦女，只要想當媽媽就可安心去生養子女，也就是所有的婦女都擁有生育權（及不生育權）。唯有如此，才能夠真正救台灣！（作者為退休教授、前衛生署長）