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王建煊／王老先生講故事之301：上帝的賞賜

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
上帝的賞賜。 示意圖(ingimage)
上帝的賞賜。 示意圖(ingimage)

舊約聖經有一卷書叫「以斯帖記」，在波斯帝國亞哈隨魯王時代，寵臣哈曼為宰相，權位甚大，人皆向其跪拜，唯獨有位叫末底改的猶太人不跪拜。哈曼極為生氣，乃在隨魯王面前陷害猶太人，隨魯王同意要殺光全國的猶太人，猶太人面臨前所未有的災難。

末底改的養女以斯帖當時是王后，末底改乃請她向國王說明奸臣哈曼的陰謀，以解救猶太人。但當時波斯王朝規定，任何人未經國王召見，即使貴為王后者，亦不得擅自進入王宮內院，否則處死，除非王伸權仗赦免他的罪。

焉知那位份的機會

因此以斯帖話不敢去見隨魯王，末底改就對他說了一句很重要的話，改變了以斯帖的態度。末底改對以斯帖說 :「焉知你得了王后的名位，不是為了現今的機會麼?」以斯帖聽了決定冒著擅入王官內院被處死的危險，捨命見隨魯王，終解猶太人的危難。

「天生我材必有用，我們每個人都有自己的長才，例如 : 有人天生聲帶特別好，成了有名的聲樂家。這時我們不妨自問一下 : 焉知上天給我這麼好的聲帶，不是為了要我唱遍台灣，使台灣成為音樂之島呢?

有人事業成功，累積了大量財富，這時也要自問一下 : 焉知上天讓我賺到這麼多的財富，不是要我幫助某個地區苦難的同胞呢?

有用的裝備

有人選上總統、縣市長或民意代表，當然更要自問 : 焉知我得了現今的名位，不是為了要我造福人民嗎?

多數人在自己有所成就時，想到的不是光宗耀祖，就是我終於出頭了，可以活得更有尊嚴。很少人會想到上天給了我這些，是不是要託付我們一些重要的事情呢?上天給我這些別人沒有的，可能是要栽培我，使我有能力來完成祂所想做的事呢?

每個人都要好好想想，不要成為徒有好装備，卻不能成事的無用人。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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