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王建煊／王老先生講故事之300：熟練 教你突破恐懼

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
熟練，教你突破恐懼。 示意圖(ingimage)
熟練，教你突破恐懼。 示意圖(ingimage)

有天我到社區大學演講，碰到許多去上課的中年婦女。我問她們:「上甚麼課?」她們說:「生活美語。」接著她們又說:「英文很麻煩，我們不敢講，一見到外國人舌頭就打結，連話都講不出來。」

生疏難出口

我說:「你們講中文，會不會緊張到舌頭打結呢?」她們說:「當然不會。」我說:「如果讓你們用中文上台演講呢?」她們說:「那也不行，我會緊張害怕。」

講英文會緊張，講中文就不會，原因不在中英文本質有甚麼不同，而是在於你是講過千萬遍了，當然不害怕。英文如果也能講上千萬遍，像中文一樣熟練的話，保證你見到外國人時不會舌頭打結。上台演講也是這樣，像我每年至少要演講幾百場，台上講或台下講對我幾乎沒有甚麼差別，應付自如。這沒有甚麼訣竅，熟練而已。

熟練就會快速

早年在教練場學開車的時候，車子一動人就緊張。平常練習都只用一檔，有次用到二檔，車子滑動快了起來，全身細胞都跟著膨脹，緊張萬分。現在車子開久了，二檔太慢了不能用，高速公路開到每小時一百公里也沒怎麼樣。原因無他，熟練了。

很多人都會騎腳踏車，但剛學會時，也是車一動人就緊張。多年前有位朋友學騎腳踏車，後面有人扶她，只要那人一放手，她就緊張得大叫，結果車子失控衝進水溝裡，車損人也受傷，之後她再也没有勇氣學騎腳踏車，因此一直到現在她還是不會騎腳踏車。但是會騎的人都知那是很簡單的事，為甚麼你會覺得簡單，而她卻害怕得很呢 ? 因為你熟練了。

有的太太們切菜，又快又細，有時一邊跟你聊天，一邊切菜切肉，輕鬆愉快。對於少下廚房的人，初次拿菜刀，會覺得刀很重，不聽使喚，一不小心就切到手。理由無他，有人熟練，有人生疏之故。

所以對於許多事，熟練是解開恐懼鎖鏈的鑰匙。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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