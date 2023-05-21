王健壯／這場選舉不是民主與專制的抉擇

王健壯 賴清德把明年大選定調為「民主與專制的抉擇」，他呼籲人民選擇民主，「拒絕走回專制的老路」。

這項訴求是一句漂亮的修辭，跟拜登宣布競選連任時所說的那句話，「我們必須挺身捍衛民主，捍衛我們的個人自由」，有異曲同工之妙，都是為民主而戰。

但拜登的假想敵是川普，川普四年總統任內，把美國民主摧殘得滿目瘡痍，拜登上台後雖然卯盡全力修復被破壞的民主護欄，但川普帶領的反民主極右勢力也正卯盡全力反撲，才讓拜登喊出「讓我們完成這項使命」的口號，呼籲選民讓他完成尚未實現的民主修復工程。

而賴清德的對手是代表國民黨的侯友宜，國民黨過去七年被民進黨的「不自由民主治理」壓著打，打得奄奄一息；而且，民進黨挾著五權一體的霸權，早已恣意妄為到以民主之名行專制之實的程度，看看立法院多數輾壓少數的議事紀錄，看看「大學的脊梁」這本書裡有關卡管案的鬥爭內幕，再看看高等行政法院判決NCC撤照中天案敗訴的判決理由，就可知道過去七年，民進黨到底是在民主治理台灣，或是以民主包裝的專制治理。

况且，即使在馬英九執政那八年，國民黨雖然掌握完全執政的優勢，但因執政者民主無能又專制無膽，其結果卻是少數的民進黨在國會凌駕多數的國民黨，一場突如其來的太陽花學運更沖垮了國民黨政權；說國民黨這八年專制，那是太抬舉了國民黨。

由此可知，賴清德把民進黨等同民主，把國民黨等同專制，很顯然是個錯置。而且，如果「走回專制的老路」指的是走回兩蔣時期，賴清德也顯然太低估了台灣的民主化程度，連民進黨這幾年這種不自由民主治理，台灣人民都忍無可忍，而在地方選舉中屢次教訓民進黨，如果國民黨勝選後敢走回專制老路，台灣人民不革命才怪。

換句話說，明年大選的競選政見爭點，絕不可能是民主或專制的抉擇，這個爭點對民進黨也不利，唯一有可能變成爭點的，反而是賴清德不以為然的「戰爭與和平的選擇」。賴清德對和戰的看法與蔡英文相同，例如備戰才能避戰，戰爭不是選項等等，但他對反戰的看法卻值得商榷。

賴清德的看法是「侵略國才有資格反戰，台灣是被侵略國，只有一個目標就是反侵略」。但這句話似是而非，侵略是戰爭行為，反戰當然就是反侵略，反戰與反侵略並非反義詞，反戰的人也當然反侵略，不反侵略卻夸夸而談反戰，那是頭殼壞去，硬要指控反戰的人不反侵略，更是栽贓。

而且，侵略國才有資格反戰的看法也不知典出何處。中國對日八年抗戰，中國是被侵略國，但在戰爭爆發前，中國政界與知識界的反戰呼聲不絕於耳，胡適等意見領袖更冒著被扣帽子的風險力主寧和勿戰，要盡外交的最後努力；當時被侵略的中國有人反戰，侵略國的日本也有人反戰，反戰是道德也是普世價值，哪有什麼資格區分？

賴清德對反戰有錯誤的認知，更等而下之的是有些支持他的人，把反戰等同於親中疑美，非我族類，其心必異；台灣在和戰的選擇上，出現了學者所擔憂的「無限我圈」與「無限你圈」，面對這樣的台灣，賴清德訴求的「三個民主」，民主團結、民主治理與民主和平，會不會又變成一句美麗的修辭？（作者為世新大學客座教授）