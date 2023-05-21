快訊

獨／5億高中生房地產權狀寄放代書處討不回 律師揚言提告代書回應了

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王健壯／這場選舉不是民主與專制的抉擇

聯合報／ 王健壯
民進黨總統參選人賴清德（左）表示，明年大選是民主與專制的選擇。記者曾吉松／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左）表示，明年大選是民主與專制的選擇。記者曾吉松／攝影

王健壯
王健壯
賴清德把明年大選定調為「民主與專制的抉擇」，他呼籲人民選擇民主，「拒絕走回專制的老路」。

這項訴求是一句漂亮的修辭，跟拜登宣布競選連任時所說的那句話，「我們必須挺身捍衛民主，捍衛我們的個人自由」，有異曲同工之妙，都是為民主而戰。

但拜登的假想敵是川普，川普四年總統任內，把美國民主摧殘得滿目瘡痍，拜登上台後雖然卯盡全力修復被破壞的民主護欄，但川普帶領的反民主極右勢力也正卯盡全力反撲，才讓拜登喊出「讓我們完成這項使命」的口號，呼籲選民讓他完成尚未實現的民主修復工程。

賴清德的對手是代表國民黨的侯友宜，國民黨過去七年被民進黨的「不自由民主治理」壓著打，打得奄奄一息；而且，民進黨挾著五權一體的霸權，早已恣意妄為到以民主之名行專制之實的程度，看看立法院多數輾壓少數的議事紀錄，看看「大學的脊梁」這本書裡有關卡管案的鬥爭內幕，再看看高等行政法院判決NCC撤照中天案敗訴的判決理由，就可知道過去七年，民進黨到底是在民主治理台灣，或是以民主包裝的專制治理。

况且，即使在馬英九執政那八年，國民黨雖然掌握完全執政的優勢，但因執政者民主無能又專制無膽，其結果卻是少數的民進黨在國會凌駕多數的國民黨，一場突如其來的太陽花學運更沖垮了國民黨政權；說國民黨這八年專制，那是太抬舉了國民黨。

由此可知，賴清德把民進黨等同民主，把國民黨等同專制，很顯然是個錯置。而且，如果「走回專制的老路」指的是走回兩蔣時期，賴清德也顯然太低估了台灣的民主化程度，連民進黨這幾年這種不自由民主治理，台灣人民都忍無可忍，而在地方選舉中屢次教訓民進黨，如果國民黨勝選後敢走回專制老路，台灣人民不革命才怪。

換句話說，明年大選的競選政見爭點，絕不可能是民主或專制的抉擇，這個爭點對民進黨也不利，唯一有可能變成爭點的，反而是賴清德不以為然的「戰爭與和平的選擇」。賴清德對和戰的看法與蔡英文相同，例如備戰才能避戰，戰爭不是選項等等，但他對反戰的看法卻值得商榷。

賴清德的看法是「侵略國才有資格反戰，台灣是被侵略國，只有一個目標就是反侵略」。但這句話似是而非，侵略是戰爭行為，反戰當然就是反侵略，反戰與反侵略並非反義詞，反戰的人也當然反侵略，不反侵略卻夸夸而談反戰，那是頭殼壞去，硬要指控反戰的人不反侵略，更是栽贓。

而且，侵略國才有資格反戰的看法也不知典出何處。中國對日八年抗戰，中國是被侵略國，但在戰爭爆發前，中國政界與知識界的反戰呼聲不絕於耳，胡適等意見領袖更冒著被扣帽子的風險力主寧和勿戰，要盡外交的最後努力；當時被侵略的中國有人反戰，侵略國的日本也有人反戰，反戰是道德也是普世價值，哪有什麼資格區分？

賴清德對反戰有錯誤的認知，更等而下之的是有些支持他的人，把反戰等同於親中疑美，非我族類，其心必異；台灣在和戰的選擇上，出現了學者所擔憂的「無限我圈」與「無限你圈」，面對這樣的台灣，賴清德訴求的「三個民主」，民主團結、民主治理與民主和平，會不會又變成一句美麗的修辭？（作者為世新大學客座教授）

國民黨 賴清德 民進黨

延伸閱讀

回應「落跑說」 謝龍介嗆賴清德：就是落跑祖師爺

侯友宜參加粉絲見面會 吳子嘉指「這合約」將成2024破口

侯、柯都喊若當選總統到立院報告 賴清德：他們沒有國會經驗

下周宣布投入2024大選 德桑提斯視訊金主：川普贏不了

相關新聞

王健壯／這場選舉不是民主與專制的抉擇

賴清德把明年大選定調為「民主與專制的抉擇」，他呼籲人民選擇民主，「拒絕走回專制的老路」。

王正方／人工智能主宰人類？

一九六八年，大導演史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）拍攝的《太空漫遊記》（2001 A Space Ody...

方祖涵／魔獸條款保障了誰？

職籃桃園雲豹隊無緣冠軍賽，這支原本被關注度最高的隊伍，球季已經提前畫下尾聲。雲豹今年季中簽下巨星「魔獸」霍華德，一度被視...

盛治仁／給下一代宜居環境 你我有責

日前參加歐萊德和聯合報、願景工程基金會合拍的解凍格陵蘭紀錄片首映會，看到片中隨時都會發生的大片冰塊崩裂，令人怵目驚心。格...

王建煊／王老先生講故事之296：何必點破呢 ?

八十多歲的老先生娶個三十歲出頭的越南新娘，生了個白白胖胖的兒子，老來得子，含飴弄子，人間一大快事。有好友勸他去驗 一下DNA，看看兒子究竟是不是自己的，不要替別人的兒子白忙。

王建煊／王老先生講故事之295：總要試一試

「劉小姐，請幫我接個電話給蔡會計師，我想跟他請教財團法人的事。」太太在旁邊插嘴說:「不行，蔡會計師下午都不在辦公室。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦