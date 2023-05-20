王正方 一九六八年，大導演史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）拍攝的《太空漫遊記》（2001 A Space Odyssey），電影中最具預言性、充滿戲劇張力的一段：宇宙太空船的先進電腦赫爾（HAL），它的知識、智慧、判斷力等，均遠遠超越大多數人類，由它主導航行方向，應變旅途上遇到的大小狀況。電腦赫爾也有情感與好惡之心，不喜歡太空船的二名太空人，它控制太空艙門，一名艙外工作的太空人無法回來，因而喪命。另一太空人和赫爾鬥智，驚險重重，這位智力與赫爾差距甚大的人，回歸原始，手持一把螺絲起子，將超級電腦一步步解體了…。

庫柏力克導演半個多世紀前拍出寓意深遠的科幻影片，也為人類提出正面樂觀的答案，真是罕見的智者。

當今的人工智能新產品ChatGPT，有專家學者譽之為未來的動力，世界文明即將隨它而改寫。到底這玩意有多大本事？一時還不容易搞清楚。大學教書的朋友們擔心不已，若今後學生的論文都找聰明的、變化多端的ChatGPT代勞，真假難分，會把老師們逼瘋了！

某製片家告訴我，ChatGPT真好用，只要告訴它你想要的故事、劇本大致結構、戲劇張力、主要人物特徵、高潮在哪裡、需要那類特技等等，不用多久它就打出一份幾乎完全符合各項要求的東西來。目前美國的影劇「寫作工會」會員有一萬多人，面臨重大危機；製片公司的老闆們拒絕給作家加薪，認為人工智能也寫得出可以賣錢的東西來。工會發起大罷工，雙方相持不下，看來這是一次長期的大罷工。

查閱讀不完的相關資料：這東西若發展成熟，幾乎無所不能，未來真的會由AI來主導人類命運？人工智能是人類發明設計的工具，最後反被工具主宰？研發這類系統想達到什麼目的？有人說：人類文明的進展無法逆轉，人工智能的進步是在造福人群。

冠冕堂皇的話不用再說了吧！近數百年的全球歷史告訴我們，普天之下的一切活動都為了給資本家賺更多的錢，人工智能的主子也是那些大財團。不久之前的新冠肺炎疫苗賣了幾十億劑，效果如何爭議頗多，為各財團增添了天文數字的財富，是不爭的事實。有學者認為高科技人工智能，與資本主義制度緊緊糾纏在一起；為財團服務的執政者，掌控了高科技，用來搜刮平民百姓，最令人惶恐不安。

叩問ChatGPT：「請給我王正方導演一生詳細學經歷」。

頃刻便有答案：「一九六一年，王正方出生在中國山東省荷澤市。（我變成山東老鄉了？）一九八三年，王正方在北京電影學院獲得學位。（我本綠林出身從沒學過電影）一九八七年，王正方執導第一部影片《神風雪影》。（遍查資料，沒找到名叫《神風雪影》的電影）…」一篇輝煌經歷共十條，每個字都與我無關，強不知為知，錯到離譜。

假以時日，這類系統將日趨完善，有如手機人人離不開。ＡＩ科學家瑪格莉特米契爾（Margaret Mitchell）有名言：「這類系統不是用來陳述預言或說明事實的，他們專門會捏造看來像是事實的東西。」米契爾博士一語中的？但世人已不問事實，只在問：為主子賺大錢的東西是什麼？

那支螺絲起子放到哪裡去了？（作者為電影導演）