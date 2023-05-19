方祖涵／魔獸條款保障了誰？

職籃桃園雲豹隊無緣冠軍賽，這支原本被關注度最高的隊伍，球季已經提前畫下尾聲。雲豹今年季中簽下巨星「魔獸」霍華德，一度被視為職籃經營的典範，不過後來發生消保爭議，季後又出現勞資糾紛，從神壇滑落的速度實在令人驚嘆。

霍華德在球場征戰多年，身體或心理狀況都不堪連續比賽，球迷衝著名氣買票入場，卻遇到他掛免戰牌，難免會心生不滿，甚至向消保會提出申訴。事件發生兩個月後，體育署推出「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」草案，其實就是「魔獸條款」；裡面嚴格規定類似情況發生時，球隊須在比賽前公告，並且提供消費者全額退費選項，如果沒有賽前公告，消費者就算看完球賽仍可要求退費。

如果草案就此通過，將會是全球對運動賽事規定最嚴格法律條款之一。選手臨場變數很大，甚至要到賽前熱身才知道狀況不對需要休息，以後球隊會因此需要全數退款；此外，有時教練團會故弄玄虛想讓對手上當，刻意在出賽名單動上手腳，這種策略多弄幾次，球團就要宣告破產了。

體育官員當然懂職業運動現實，只是面對民眾抱怨，不得不積極回應。同樣地，最近星宇航空班機嚴重延遲，交通部與民航局立即對該公司全面檢討，看似要他們在法律規定外付出更高代價；如此作為，往好方向看是順應民意，批評者卻會說是「ＰＴＴ治國」，兩者界線實在難以劃分。

從政府立法角度來說，絕大多數法律形成都是回應現況，而不是預見未來，在消費者保護部分尤其如此。也正因為這個緣故，主事者更需拿捏反應程度，避免讓單一事件無限上綱。

在班機延遲問題上，歐盟有最嚴格規定，前陣子我們從美國東岸飛都柏林，結果遇到愛爾蘭航空電腦當機，飛機只晚五小時就獲得比來回機票更多的退款。乍看起來是消費者勝利，其實羊毛還是出在羊身上；這筆錢不是從天上掉下來，而是所有人購票都需要多分擔隱藏保險成本。美國拜登政府預計在近期推動法案，同樣強制航空公司高額退款，可預期結果是平均機票價格提高，廉航發展機會亦因此被壓縮。

星宇航空在日本延遲原因很多，不過公司規模小，飛機不夠多是主要因素。倘若要從此暫緩新航線許可，限制新公司發展速度，代價就是市場寡占更難打破，缺乏競爭造成進步延滯。不管是甚麼規定，都僅能改變遊戲規則，讓企業與消費者重新習慣而已。就算從某個角度看來，一方權益似乎增加或減少了，也只是用其他東西換來的。

再回到魔獸條款，倘若真立法執行，球迷將發現球隊對受傷球員變得苛刻，要求選手帶傷上陣，甚至哪天球員會拄著柺杖上場，比賽開場後就馬上換人，只要能避免退款就好，整體比賽品質不會因此變好。反正，這一切，就當作霍華德來台幾個月的紀念吧！（作者為運動文學作家）