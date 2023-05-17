王建煊／王老先生講故事之296：何必點破呢 ?

八十多歲的老先生娶個三十歲出頭的越南新娘，生了個白白胖胖的兒子，老來得子，含飴弄子，人間一大快事。有好友勸他去驗 一下DNA，看看兒子究竟是不是自己的，不要替別人的兒子白忙。

何必打破砂鍋

老先生很有智慧，他說:「我已這把年紀，死多活少，在這最後的歲月裡，有年輕的老婆及孩子陪我，還有比這更幸福的嗎 ? 我希望活在幸福裡，我不想給自己惹煩惱。」

英國有許多父親原本很快樂，但是跑去驗DNA，結果很多人做的是假爸爸。人由快樂的日子一下子跌到痛苦的深淵，非但兒子不是自己的，而且還戴了綠帽子。

有位老先生不知從哪弄到一塊黑色且甚光滑的大石頭， 她認為是無價的玉石，當寶貝一樣藏著，絕不輕易給人看。在兒子屢勸下，找來珠寶商鑑定，結果只是塊普通石頭。老先生不相信，認為兒子串通珠寶商來騙他，兒子啼笑皆非。後來有人跟老先生的兒子說:「何必要去點破他呢 ? 讓令尊一心懷著寶石過日子，不是很好嗎?」

活在美夢中

對的，凡事何必一定要追根問底，加以點破 ? 只要不礙事，讓別人活在美夢的快樂裡，有什麼不好呢!

有位八十多歲的老太太，孫子戰死沙場，家人不敢告訴老太太。 騙她說她孫子在國外公司服務，工作忙不能回來看她。不時仍假造信件寄來，聖誕節也送份禮物，有時還打電話回來問安，老太太耳朵重聽，也分不清楚孫子的聲音。老太太活得很快樂，何必要拆穿真相，讓老太太失落在喪孫之痛裡呢?

大智有時若愚

有位太太一直相信先生很愛她，雖然先生已經有外遇，朋友還說要帶她去查證，她都拒絕。朋友們都說她很傻，講都講不聽。後來有另外一位朋友說，你們真奇怪，為何一定要點破呢 ? 你們以為這位太太真的不知道先生有外遇嗎 ? 也許是她知道撕破臉以後，弄得家庭破碎，不如裝聾作啞，讓先生還肯負責維持正常生活，這對一位弱勢的主婦來說，不也是另一種生存的智慧嗎?

人生如夢，有錢沒錢，有地位沒地位，都是一場夢，期望都能活在快樂的夢裡。你不要點破我的夢，我也不要干擾你的夢，大家 一起做個快樂夢。

鄭板橋曾說:「難得糊塗」，正所謂水清無魚，人生的確不能處處太精明，以免痛苦，偶而做個糊塗人也不錯呢！

（本文與台灣醒報同步刊登）