林中斌／另類李強 破一言堂

平日嚴肅的蘋果執行長庫克被逗得哈哈大笑。這是三月底在北京召開的「中國發展論壇」上新就任總理李強的傑作。

報導以上花絮的是也受邀出席的紐約大學榮譽教授「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）。他在五月三日《關鍵評論》（Project Syndicate）點出兩任總理李克強與李強，前憨直後靈活大不相同。而且外傳的習近平一言堂班底，仔細觀察卻不盡如此。

李強之前形象是忠順唯諾典型習家班。在領導上海抗疫期間，他強制執行習的封城清零，天怒人怨，在所不惜。

今年三月三日路透社廣訪相關人士後報導：李強是去年十月底廿大後北京解除清零政策的關鍵人物。十一月十一日，北京頒布廿條解除令。同月十九日，習歸國後想重回清零，因死亡人數攀升。而李強在內部頂抗上意堅持開放。同月廿六日，白紙革命爆發。十二月七日，疫情加劇，李在新頒的十條下，挺進解除。今年二月十六日，北京宣布疫情結束。

今年三月十八日《經濟學人》報導更多李強的另類作風。一三年任浙江省長時，他要求浙江大學成立像美國蘭德公司的獨立智庫，負責批評他行政。報告上交後，他不滿意。親臨浙大：「要學戳穿國王新衣的小孩」，一一追問執筆的教授，不容掩瞞。

赴上海執政後，他免費提供土地，協助半數經費，全力爭取埃隆．馬斯克（Elon Musk）把電動車特斯拉在一九年上海設立超級工廠。甚至准許馬斯克全額控管，這在中國是極少見的特例。自此中國成為特斯拉的第二大市場。李強此舉的收穫，超過經濟，四年後浮現。

去年八月美國眾議院院長裴洛西訪台後，共軍繞台軍演十天，其調動協調能力大幅提升。美國研究解放軍專家梅惠霖（Oriana Skylar Mastro）博士在八月廿六日對《基督教箴言報》說：「以前，解放軍能協調戰機是兩架。現在，是一百架。令人印象深刻！」

去年十月廿四日《台灣英文新聞》引述北約官員的觀察。他們強烈懷疑擁有低軌衛星的馬斯克及甲骨文老闆賴瑞．艾利森（Larry Ellison）與北京繞台軍演難脫「同盟」關係。因為中國騰訊控股（Tencent Holdings）與甲骨文一七年建立戰略聯盟，騰訊隨後購入電動車大廠特斯拉約五趴的股份。騰訊控股收集的大數據及甲骨文的雲端運算技術，去年八月間首度用於建立整體作戰圖像（operational picture），協助解放軍進行戰略戰術決策。解放軍因此可快速調整原已排定的海軍演訓時程，並有效整合網路、陸、海、空及太空等多個作戰領域。

何況，去年十月七日，馬斯克還代表北京觀點對《金融時報》表示台灣應成中國特別行政區。

北京廿大後政策大轉彎。外交：戰狼作風，雖未全消，明顯降溫。社會：清零解除。經濟：國進民退不再，民營企業重升。這些新方向，廿大前都有人公開以姿態或文字建議過，無果。為何？因為公開表示建議的人被懷疑另有反習政治目的。

廿大後，清一色習家軍團隊成立。自己人在內部表示異議，免除反習疑慮。中央集權，內部異見，放心採納，應時蛻變。（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）