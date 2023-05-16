趙春山／陸對台新走向：撥亂反正，爭取民心

趙春山 由中共全國台灣研究會、上海東亞研究所和台灣媒體共同主辦的紀念「辜汪會談」卅周年學術研討會，於本月十一至十三日在上海舉行。這是疫後規模最大的一次兩岸關係研討會，又緊接中共今年「對台工作會議」後舉行，與會大陸學者的發言，對於我們觀察當前的中共對台政策，具有重要的參考價值。

曾扮演當年「辜汪會談」主要推手的陸方孫亞夫和我方邱進益、李慶平等人，都參加了這次研討會。他們分別回顧那場歷史性會談的點點滴滴，但最具現實性意義的是孫亞夫在主旨演講中，提出會談帶給當前兩岸的四點啟示：

一是確立「一個中國原則」與「九二共識」，是兩岸協商談判，乃至兩岸關係發展的共同政治基礎；

二是運用「求同存異」的方法，是協商解決問題的智慧與鑰匙；

三是雙方都有解決問題的願望和誠意；

四是兩岸協商談判應當互利互惠、共創雙贏，要增進兩岸人民福祉，不需要錙銖必較。零和遊戲不利兩岸商談目的。

孫亞夫上述的說法，聚焦於兩岸的協商，釋出的訊息是「辜汪會談」仍可提供兩岸復談的寶貴經驗。換言之，對岸不願見到當前的兩岸僵局持續下去，認為「談判代替對抗」，才是兩岸和平發展應該走的道路。

與會兩岸學者都認為，二○二四年台灣選舉是影響兩岸關係的重大事件，但不期待民、共雙方在此之前有任何協商對話的可能。明顯的是，主辦單位曾首次公開邀請四位綠營學者參加，但他們不知何故，最後決定全部退出。

從中共全國政協主席王滬寧在「對台工作會議」的講話，以及對岸學者的詮釋看，我認為中共已對台灣選後的對台政策，完成了「超前部署」。中共目前正在下列三方面，展現其主動性和主導性：

第一，中共將擴大與台灣社會的接觸面，王滬寧所謂的「深入展開調研工作」，是要傾聽基層民眾的心聲；強調「兩岸一家親」、「兩岸同胞心靈契合」等柔性訴求，目的就是爭取台灣民心。

第二，為了避免兩岸交流受到兩岸關係的不利影響，王滬寧強調「逐步恢復擴大兩岸交流」，目的是要加強兩岸的經濟連結、文化連結與民族連結。前總統馬英九率青年訪陸，他發表的一些言論雖受到網民非議，但中共高層仍定調是對兩岸和民族有利。

第三，與會陸方學者認為，台灣是美國「阻遏中國發展的耗材」，警告美國干預台灣選舉的可能性；但另一方面，中共近期改變態度，回應拜登政府「持續對話、管控分歧」的訴求，又說明中共此時不願為「台灣問題」與美國攤牌。

中共廿大後，「中華民族偉大復興」已躍升為中共對台政策的最高戰略目標；但對台工作強調「務實」重於「務虛」。歷經二○一六年後，因台美中三邊關係變化產生的兩岸「亂流」，當前中共對台政策的重點應是「撥亂反正」，即努力恢復到馬政府執政八年，兩岸「大交流、大合作、大發展」的關係。因此，兩岸統一非當務之急，中共在對美和對台政策兩方面，都會展現戰略定力。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）