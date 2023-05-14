周行一／青年人生理財規畫的盲點

周行一 我在學校教個人理財，大學生做的人生理財規畫給我兩個頗為意外的觀察。第一、很高比例的同學沒有規畫要生小孩；第二，高比例的同學未認真思考退休規畫。

第一個觀察符合社會的現實狀況，與台灣出生率非常低的趨勢一致，現在每一對夫妻平均生○點八九個小孩。我的學生考慮要生小孩的比率大概是兩成，而且要生兩個以上的絕無僅有。台灣的出生率已經為全世界最低之一，以我的學生之理財規畫情形換算，一百個學生只有廿個想生一個小孩；如果這一百個學生性別對稱，同時也都結婚，五十對夫妻的生育率大約是○點二，也就是每對夫妻生○點二個小孩，這是非常令人擔心的現象。雖然我的觀察樣本只有幾百個，但我的直覺是，這批學生的想法是有代表性的。

第二個觀察，學生對退休規畫思考不多，令我更加意外。退休是社會上經常被討論的議題，而且政府預算赤字與日俱增，幾年前才大幅縮減公教人員的退休金；最近媒體經常報導勞退基金將在幾年內破產，同學們不太可能完全沒有接觸到這些訊息，卻未認真思考退休規畫！

學生在規畫中想到的通常是眼前的事情，例如結婚、買車、買房等等。規畫結婚的人數比要生小孩的高很多，這算是好現象，畢竟結婚可能有助於提高出生率，但是沒有想很遠的事情，反映人性短視，比較關心眼前的問題。退休是四、五十年以後的事，對同學來講，可能也不容易思考不確定性太高的未來。

我常跟學生分享，人要看的長遠，現在覺得小孩是個負擔，剝奪了自己的工作與休閒時間，而且撫養小孩的費用可能很高，但是長期以後，卻可能因為有小孩而比較快樂。

我觀察朋友退休以後，聊的事情多與健康、子女、有沒有做阿公阿嬤有關，而且經常因為有了孫子女輩之後，生活又有了新的興奮與方向。年紀大了有子女跟自己互動，又有孫子女輩可以去關心與照顧，是一種很好的老年心理療癒，讓退休生活更多采多姿，是很好的事情。

退休的規畫尤其重要，科技的進步正造成社會全面性的巨變，我們所熟悉的工作，可能很快被科技取代；經濟景氣的變化，也因科技的變異度高而愈來愈難以捉摸。地緣政治風險大為提高，也與科技息息相關，先進國害怕後進國科技進步迅速帶來的威脅。

人類適應科技變化的能力不佳，貧富差距的擴大，與較少數人能利用科技讓自己更富有，而較多人無法趕上、相對所得愈來愈低有關。而科技變化的速度遠快於教育內涵的改變，使得各國政府愈來愈仰賴福利政策，舒緩貧富差距擴大的問題。

因此民眾更需要提早規畫退休，為不確定性愈來愈高的退休未來及早準備；不管科技如何進步，愈早準備，能夠投資的時間愈長，就愈有能力準備未來的退休生活。儘管年輕人感覺退休非常遙遠，但是過來人都知道，一眨眼就退休了。（作者為政大財管系名譽教授）