王建煊／王老先生講故事之294：獨子的驕寵與悲哀

朋友二十五歲的獨子驕生慣養，在美國念書，父母怕他受凍挨餓，每年不時寄給豐厚的生活費，而且是一次匯給他，為的是怕他臨時需要用錢。

寄給他的生活費雖然是別人的好幾倍，但是兒子仍然不時打電話要錢，有次父母在電話裡多說了他幾句，兒子就再也不打電話回來了，嚇得兩位老人家各處打聽都不得要領，擔心得寢食難安。

最後是兒子的同學要他打電話回來報平安，以免別人誤會他是被同學帶壞了。這個兒子為了無損同學聲譽，才勉強的打電話回來，電話裡一再抱怨，是父母讓他沒面子。這位朋友每次一談到他在美國唸書的兒子，就傷心落淚，天下父母心，說來也是怪可憐的。但是兒子為什麼會如此呢？別人的孩子為什麼不會這樣呢？

無窮的溺愛

不當的管教，無窮的溺愛，尤其是以為有錢就可以教育出好孩子，最後都是落得流淚的命。

有位建築商人的兒子，也是獨子，追女朋友不成，將女孩殺了一百七十四刀，被捕時說：「我恨，為什麼我要的東西居然要不到。」又說：「我這輩子，從來沒有想要的東西會要不到的。」

因為家境富有，要什麼有什麼，只要開口，父母沒有不加以滿足的。更糟的是，從小到大，出了任何紕漏，都有父母替他善後，造成他予取予求，不負責任的性格。可是這次殺人，父母再也無法替他善後了。

獨子的父母們

國人無後為大的觀念仍甚普遍，獨子更是被視為是宗族香火的命根子，於是溺愛導致造孽的例子，不勝枚舉。

獨子並非必然不爭氣，獨子成材的例子也是很多，只是獨子比別人容易有更多被溺愛的機會。這些被溺愛長大的獨子，適應環境的能力是十分脆弱的，一旦離開父母的庇護，就會像一朵小花，不是被太陽曬死，就是被風吹的無影蹤。

這些被溺愛的獨子命運常是悲慘的，悲慘的原因，表面上是他們自己懦弱不爭氣，實際上卻是父母未善盡教養之責。

獨子的父母們，請千萬不要以姑息為愛，以免愛之適足以害之！

（本文與台灣醒報同步刊登）