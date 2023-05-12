馬凱／心目中的中華民國領袖

馬凱

任何國家要有一位出色的領袖，何其不易。環顧舉世各國，幾無例外。尤其民主政治體制，本身受到更多干擾，流弊猶多。

回顧七十多年來歷任總統，老蔣總統退守台灣之後，深自警省，建樹甚多：一方面知人善任，尹仲容、孫運璿等忠藎幹才，鞠躬盡瘁，為台灣開創新局，定下汗馬功勞；一方面順應時機，領先全球，篳路藍縷發展加工出口業，將廉價勞動的優勢充分發揮，引領全球落後國家共赴坦途，開創出扭轉乾坤的高速全球化時代，其遺澤迄今仍未消褪。當然其專制統治、強力鎮壓異議人士，尤其以嚴酷手段對付可能親共者造成的民怨，遺恨迄今難消，成為重大的汙點。

其子繼位後，得享餘蔭庇佑，反而獲得更多掌聲；然而論及知人、用才、高瞻遠矚，則相去遠甚。但仍然勝過其後幾任民選總統。民選總統到目前為止，已有四屆，台灣的政治、經濟、社會風氣則每下愈況。

根本原因，一在民主政治的先天不足，一在主政者自身有所欠缺。民主政治本為對抗專制統治不得不爾的次佳選擇。以一人一票避免少數人把持，以任期制約束主政者戀眷不去，以監察制度糾偏去弊。但一人一票，由於貧富不均，黑道難除，反而讓多金者與惡勢力得到操縱選舉、從中漁利的隙縫。因而從民選一開始，黑金力量即鬼影幢幢，當經濟高度發展，政治權力提供無限「競租利益」，金權干擾政權更是無所不用其極。至於任期限制，則成為主政者短視近利卻亂開支票而敷衍塞責的最佳護符。

於是，主政者個人的操守、見識、能力就成為承擔國家重責大任的最後防線。然而要在激烈選戰中爭取選票卻不譁眾取寵、卑膝媚俗，驟得大位又能抗拒權力的誘惑、不受甘言的蒙蔽，已非易事，進而能興利除弊，創造長久繁榮安樂，更是難乎其難。這正是歷任民選總統的共業。

如今我們有機會迎接一位新領袖，以上各項，正是一面嚴酷的鏡子，選民要以此檢視每位候選人，而候選人更應在此時此刻捫心自問，能否通過這樣的考驗。

說得更具體些，一個稱職的領袖需要滿足以下條件：第一，立身是否誠正，競選的初衷，當是為民求和樂、為世開太平，所做的許諾必是發自內心，而且竭力求成。第二，能否知人善任、用人唯才，這是古往今來任何一個成功的主政者必備的條件，我們以此來褒貶歷任總統，藉此也可預判其功業成敗。第三，要能高瞻遠矚、深謀遠慮，一個主政者任期雖有限制，但歷史的長流卻不可斬斷，任何決策措施都可能影響深遠，一旦短視近利，即可能錯失時機、貽禍長遠。尤其不能為了短期部分人的權力、利益，造成國家、人民長期巨大的損害。第四，必須信任專業、善謀良策，痛下鍼砭、除惡務盡，國內許多積弊，多是從歷任民選總統手中輾轉傳遞，始終未能根除，形成今天種種大惡，人民福祉受到許多傷害或是留下無限隱憂；這也正是下一任總統可以大展身手的好機會。

這些條件，部分與主政者個人稟賦有關，部分則端在為與不為。倘若有幸，選民審慎斟酌之後選了當選之人，則國家幸甚，萬民幸甚。（作者為經濟評論者）