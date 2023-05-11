王建煊／王老先生講故事之293：向下沉淪易 向上提昇難

每年七至九月是鮭魚回游的季節，一群一群的鮭魚，不吃不喝，以每天近三十公里的速度,逆流而上，由大海游回誕生的河流產卵，綿延後代。透過電視鏡頭，我們可以看到許多回游的鮭魚都受傷纍纍。

逆流而上很辛苦

長江三峽風光險峻壯麗，令人流連，但是由三峽逆流而上卻是千辛萬苦，上行船都是人拉縴，大船的縴夫有十數人，小船也有四、五位，只見縴夫個個彎著腰，頭低及地，大聲吆喝的拉著縴。

船行十分慢，遇到急流時，船簡直就像停在那裡不動一樣。到達終點時，縴夫個個累得動彈不得。當然由於水道的整治，三峽現在已通行豪華客輪，不用拉縴了。但遊歷小三峽，還是得靠縴夫幫忙，此時就看到逆流而上的艱難。

相反地，下行船水急，順流疾駛而過，輕鬆愉快。人隨波逐流容易，逆流而上卻艱難困苦。學壞容易學好難，都說明了：由儉入奢易，由奢入儉難。

臥薪嘗膽

越王勾踐為吳王夫差所敗後，夫婦一起在吳國擔任守墓及養馬的工作，幾年後被釋放回國，立志復仇。但怕自己沉溺於王宮的舒適生活，喪失鬥志，因此每晚睡在柴草之上，並懸苦膽隨時舔嚐，終能十年生聚，十年教訓，打敗吳國。

漢朝有名叫孫敬的，經常閉門而讀，但疲倦時容易打瞌睡，便用一根繩子，一頭繫在樑上，一頭結在頭髮上，這樣子只要打瞌睡，頭一低，就會扯住頭髮，因疼痛而驚醒，可以繼續用功讀書。

力爭上游

戰國時主張合縱的名人蘇秦，為了防止讀書打瞌睡，特別準備了一把錐子，打瞌睡時，就在大腿上刺一下，以求清醒，可以繼續讀書。

頭懸樑、錐刺股，都是用以克服人肉體的軟弱，是力爭上游的方法，懸樑刺股的方法未必值得仿效，但其奮力向上的精神絕對值得肯定的。

人常常是軟弱的，好逸惡勞人皆難免，大家喜歡順水而下的日子，卻不喜歡逆流而上的奮鬥，如果能常常保持警惕心，自我策勵的人，終究會成材成器。

（本文與台灣醒報同步刊登）