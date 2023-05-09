王建煊／王老先生講故事之291：勞苦重擔卸給誰？

有很長一段時間，太太當司機爲我開車，因為她怕我腦筋想東想西，開車容易出問題，久了以後，有人還以為我不會開車哩！

太太不是職業駕駛，對她的技術我並不怎麼信賴，每次她開車，我不免指指點點，要她小心這裡，注意那裡，搞不好就會吵架。

對駕駛的信賴

我想她生氣也是有道理的，後座駕駛(backseatdiver)的確沒人喜歡。有時我試圖將眼睛閉起來，眼不見，就不會指點開車。可是眼睛閉起來，人更緊張，好像就會撞車的樣子。

太太替我開車，我駕車的重擔並未減輕。因為對太太的開車技術缺少信賴，安全感減少，重擔仍在。

從前有專任司機開車時，情況就大不相同，因為對司機駕車技術的信賴，車行時聽聽音樂，或準備講稿，在車上可以做不少的事。

有次在車上小寐片刻，車子到家了還不知道。駕車的勞苦都卸給了司機，原因無它-信賴。當你信賴一個人時，勞苦重擔就能由那個人分擔一部分，否則重擔還在自己肩頭上。

不放心菲傭

有位太太在台北生產，講好母親會從南部北上來照顧的，但臨時因為父親生病住院而不能北上。孩子已經生下來了，十歲的大女兒說願意幫忙看顧嬰兒，可是做媽媽的怎能放心？後來請了位菲傭，菲傭生過孩子，有帶嬰兒的經驗，但是媽媽還是不放心，不知道菲傭會不會專心帶孩子？菲律賓人帶嬰兒跟我們的方法是否不同？

這樣的想法造成上班時經常掛念家中的孩子，不時打電話回家問東問西的，照顧孩子的勞苦並不能卸給十歲的女兒及菲傭，原因是對她們不夠信賴。

一個多月後，父親病癒出院，母親從南部來了，女兒終於放心了，上班時不再打電話回來，晚上睡覺也很安逸。帶孩子的勞苦重擔卸給母親了。因為女兒知道母親有經驗，又愛她的孩子，因為孩子是她的外孫。

勞苦重擔交託誰？

有人容易相信別人，勞苦重擔容易由別人分擔。有些人不容易信賴別人，結果事必躬親，勞苦重擔一把抓，人生總是辛苦的日子多，最後只好自嘲自己生來勞碌命。

世界上可以信賴依靠的人有多少呢？坦白說不多，真正可以依靠的，只有創造宇宙萬物的上帝。所以聖經上說：「要將一切憂慮卸給上帝」，又說：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。」

這是為什麼虔誠的基督徒一切信賴仰仗上主，就像單純的稚子依偎在父母身邊就不會害怕！有正確信仰的人是有福的，煩心事總是比較少，容易享受快樂與滿足。

（本文與台灣醒報同步刊登）