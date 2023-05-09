葉銀華／投資人對股利的正確認知

葉銀華 在上市上櫃公司股東會的季節，每家公司發放的現金股利與股利殖利率（現金股利除以股價）成為股市熱門話題。以高現金股利為選股策略，一直被許多投資人奉為圭臬！然而要形成此投資策略前，有必要了解股利發放的意義。

今年有一些公司有著高現金股利的發放，但本質卻存在問題，投資人不能高興得太早。首先，有公司以過去累積的未分配盈餘來發放，代表去年公司獲利不足以支付今年的現金股利，如此作法只是為了支撐股利的穩定。投資人要了解的是：你只拿回公司過去賺的、但未發放的現金，而公司未來的成長則無法得知；此種現在高現金股利，並非有利於股價的長期表現。

其次，有金控公司宣布要以資本公積或盈餘公積來發放現金股利，這有非常大斟酌空間。資本公積是金控老本，以其來發放現金股利，效果如同現金減資，形同股東出資額降低，不利對債權人的保障。而盈餘公積是避免金融業把全部獲利當股利發放，因而以法規或章程要求提存一部分，其作用也是對債權人的保障。

金控的債權人，包括：保戶、存款戶，幾乎可說是台灣全體人民，遠大於金控的所有股東。再加上，普遍而言，金控公司整體資金來源有超過九成來自於債權人，股東占不到一成，允許金控公司以資本公積或盈餘公積來發放現金股利，會被解讀成「損及債權人保障」的作為。

另外，長期而言政府對於未分配盈餘課稅，等於處罰公司保留獲利於公司內部，自然激勵公司增加股利的發放，上述的發展導致「稅制影響股利發放」，甚至有公司發放現金股利之後，需要資金投資或周轉又來增資或發行公司債的現象，這是值得討論的問題。

話說從頭，投資人購買公司股票所獲得的報酬，除了股票買賣價差的資本利得或損失之外，還有股利。公司從盈餘中提撥現金發放給股東，稱為現金股利。股票股利又稱為無償配股，是公司以股票代替現金，作為股利支付給股東。當然公司發放股利後，現金會減少或流通在外股數會增加，股價會有除息、除權的向下調整。

其實，現金股利是發放屬於股東的錢，股票股利也只是帳上效果，發放股利必須讓投資人相信公司有高成長機會，否則也不利於股價。綜合而言，若無稅制的影響，股利政策與公司價值是無關的，只是盈餘要留在公司或發放給股東的選擇而已。因此，投資人必須對公司股利發放有正確認知！如果公司有可持續之高成長，藉由發放高的股利、創造高股利殖利率，可傳達給投資人公司正面訊息，降低資訊不對稱或表達公司不會亂花錢，則可提高公司價值。然而一旦沒有高成長，則股價終會下跌，甚至下跌幅度高於上漲幅度。

最後，希望投資人要小心本文一開始描述有問題的股利發放現象，同時呼籲金融機構董事會避免以資本公積或盈餘公積來發放現金股利。（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）